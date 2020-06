Betulle, 100 mila euro per riaprire, proposte sul tavolo per Luino

Sport Management in difficoltà: difficile manovrare fra costi di gestione e flessione dei clienti nel bel mezzo della burrasca da coronavirus abbattutasi sull’intero comparto sportivo: l’azienda gestisce in provincia di Varese due impianti, le piscine Manara e il centro sportivo Le Betulle.

Se per l’impianto di Busto Arsizio sembra essersi trovata una quadra, sia pur parziale legata alla riapertura della parte estiva delle piscine, per il centro sportivo di Luino si naviga ancora nella nebbia.

La situazione è stata lungamente trattata nel consiglio comunale di mercoledì dove il sindaco Andrea Pellicini sollecitato dalla minoranza ha preso la parola per illustrare la situazione: «Mercoledì prossimo alle 21 si riunirà una commissione consigliare territorio proprio su questo punto che deve essere affrontato in maniera trasparente», ha esordito Pellicini spiegando le opzioni sul tavolo.

«Sport Management che gestisce 40 centri sportivi in Italia, non ce la fa. Senza un contributo da parte del Comune di Luino di 100 mila euro non riesce a riprendere le attività. Sono consapevole che il Comune deve fare la sua parte come il proprietario fa la sua parte quando il conduttore attraversa momenti di difficoltà. Il contributo richiesto però non ha ragione di essere. Un contributo di ripartenza del Comune però ci può stare. Stiamo studiando coi tecnici come fare», ha spiegato Pellicini.

«Abbiamo due strade davanti: o intimiamo la gestione, e iniziamo un’azione di revoca della concessione senza tenere conto dello stato di difficoltà, o arriviamo alla definizione per quello che si può fare in un momento di difficoltà».

«Voglio tutta la struttura comunale al lavoro per affrontare questo problema: al centro sportivo ci vanno tutte le famiglie di Luino e una risposta la dobbiamo dare», ha concluso il sindaco specificando che l’argomento, per la sua importanza, «rappresenta una priorità e preoccupazione per la città».