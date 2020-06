Bomboniere originali: le idee più carine e di tendenza

Siete alle prese con la scelta delle bomboniere e non sapete proprio da dove cominciare? Vi piacerebbe optare per qualcosa di originale, che scada nella banalità? Allora siete nel posto giusto, perché oggi vediamo quali sono le idee più originali e di tendenza degli ultimi anni. Dimenticatevi quindi le classiche bomboniere che ormai non sono nemmeno più apprezzate dagli ospiti e che rischiano di finire in un cassetto. Nel 2020 conviene puntare sull’originalità ma anche sull’utilità, scegliendo dei doni che siano non solo belli ma anche funzionali.

Bomboniere solidali: la tendenza del momento

La tendenza del momento, che ben si adatta a qualsiasi occasione, sono le bomboniere solidali che si possono trovare in moltissime tipologie. Sono diverse le persone che hanno scelto questo tipo di dono per i loro ospiti e si tratta senz’altro di un’idea originale e molto nobile. Le bomboniere solidali infatti sono prodotte e vendute da organizzazioni ed associazioni che si occupano di cause umanitarie. Il ricavato della vendita viene interamente devoluto per fornire un aiuto concreto a coloro che ne hanno davvero bisogno e naturalmente sono provviste di un certificato che ne dimostra il fine alquanto significativo. Non ne hai mai sentito parlare e sei curioso di sapere come sono fatte? Scopri le bomboniere solidali di Save The Children: nel sito ufficiale trovi tutti i modelli e le informazioni utili.

Bomboniere piantabili: una simpatica idea green

Molto gettonate negli ultimi tempi sono anche le bomboniere piantabili, che si possono trovare di varie tipologie: dai cartoncini che basta interrare alle matite che una volta utilizzate possono essere piantate. In tutti i casi, queste bomboniere permettono ai vostri invitati di far crescere una bella piantina e sono quindi decisamente originali oltre che utili. Perfette per una Comunione, visto che i bambini si divertono un mondo con questo genere di gadget, hanno però un prezzo più elevato rispetto alle bomboniere solidali. Dovete dunque fare bene i conti e capire se rientrano nel vostro budget.

La piantina grassa: un’idea da pollice verde

Ultimamente si è diffusa anche l’usanza di regalare, al posto della classica bomboniera, una piantina grassa ben confezionata. Si tratta sicuramente di un’idea alternativa ed originale, ma in questo caso non è detto che sia gradita da tutti gli ospiti. Va poi considerato anche in tal caso il budget che si ha a disposizione perché le piante grasse costano abbastanza e se gli invitati sono molti si rischia di spendere davvero troppo.

Bomboniere gastronomiche: utili e golose

Se volete puntare sull’utilità, negli ultimi anni vanno molto di moda anche le bomboniere gastronomiche ossia doni tutti da gustare. Di certo si tratta di un’idea sempre molto apprezzata dagli ospiti, che al posto del semplice sacchettino con i confetti ricevono un vasetto di miele o di confettura per esempio. Le bomboniere gastronomiche si possono realizzare come si desidera, scegliendo i prodotti che si preferiscono: l’importante è che siano confezionati con tutti i crismi. La spesa da mettere in preventivo in questo caso è variabile perché dipende da quello che si sceglie di donare quindi ci si può regolare a seconda del proprio budget.