Brebbia: si rompe un tubo dell’acqua, intervento d’emergenza in via Matteotti

Disagi nel pomeriggio di domenica 21 giugno in alcune abitazioni del centro storico di Brebbia, che sono rimaste senza acqua per alcune ore.

La causa dei rubinetti asciutti una grossa perdita in un tubo dell’acqua in via Matteotti, a poca distanza dal Comune.

Una squadra di operai si è subito messa al lavoro per riparare la perdita, con qualche disagio anche per il traffico, dal momento che in via Matteotti è stato necessario istituire per alcune ore un senso unico alternato.