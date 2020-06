Bregazzana riasfaltata, gli abitanti esultano: “Però fateci anche le ultime due strade”

«Ringraziamo tutte le persone, l’amministrazione , le aziende che hanno eseguito i lavori che si sono prodigate per permettere questa asfaltatura che insieme a quella di via per Bregazzana ha del “sensazionale”» è ben più di un sospiro di sollievo quello che provano i cittadini della frazione di Bregazzana vedendo le loro principali strade del borgo vecchio – due, per la cronaca – riasfaltate dopo decine e decine d’anni di incuria.

«Dopo 40 anni il nuovo asfalto è stato posato in via S.Sebastiano e in via Castelli dove in quest’ultima era diventato addirittura imbarazzante chiamarla strada – Spiega sui social il coeso gruppo degli “Amici di Bregazzana” – La popolazione era “prigioniera”di questa situazione perché gli anziani (non sono mancati gli incidenti con ferite lacerocontuse) e i bimbi faticavano a percorrerle: per i monopattini biciclette con le rotelle e passeggini erano vie off limits.Ora finalmente possiamo pensare di iniziare a condurre tutti una vita più normale sopratutto con i nostri piccoli».

Le strade del centro, com’erano prima

Solo iniziare però: i lavori infatti, segnalano, non sarebbero ancora finiti, e provano a scommettere sull’avverarsi completo del “miracolo”: «E’ quasi compiuto – Scrivono infatti – Ma, anche se felicissimi per quanto fatto, non possiamo non pensare che ci sono ancora almeno un paio di vie che versano in condizioni stradali precarie».