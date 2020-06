Cambiano gli orari dell’anagrafe di Varese

A partire da lunedì 29 giugno gli sportelli dell’ufficio anagrafe e dell’ufficio elettorale resteranno aperti tutte le mattine: il primo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.10 e il sabato dalle 8.15 alle 12.00; il secondo, invece, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15.

Considerando le restrizioni e le indicazioni che ancora permangono per fronteggiare la pandemia da coronavirus, comunque, resta necessario prenotare il proprio appuntamento prima di recarsi a Palazzo Estense. Per le stesse ragioni è da preferire la trasmissione delle pratiche online, via mail o via fax. Lo sportello residenze resterà chiuso il mercoledì.

Per i cambi di residenza e i cambi via è possibile prenotarsi, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici, telefonando ai numeri 0332.255220 e 0332.255439. Restano attivi, come anticipato, gli altri canali per la trasmissione delle pratiche: via fax allo 0332.255227, via mail a demografici@comune.varese.it o via posta elettronica certificata a demografici@comune.varese. legalmail.it.

Tutte le informazioni e la modulistica necessaria per i cambi di residenza e di via sono disponibili sul sito del Comune, cui si può accedere cliccando qui (http://www.comune.varese.it/residenza-e-cambi-via-varese); qui (http://www.comune.varese.it/iscrizione-anagrafica- cittadini-comunitari) invece per quanto riguarda l’iscrizione anagrafica di cittadini comunitari.

Quattro poi gli altri numeri attivi per le restanti pratiche. Nel dettaglio, per il rilascio della carta d’identità elettronica è preferibile contattare lo 0332.255217; per i certificati, le dichiarazioni sostitutive di notorietà e per il ritiro di atti giudiziari lo 0332.255225; per le pubblicazioni di matrimonio e per matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi lo 0332.255219; per la carta sconto benzina e per i codici PIN e PUK della carta nazionale dei servizi lo 0332.255272.

Da ultimo, per l’ufficio elettorale di via Copelli, è possibile telefonare al numero 0332.255368.