Campo estivo a Samarate, il Comune lancia il sondaggio per capire l’interesse

Gli Assessorati all’Istruzione e ai Servizi Sociali di Samarate, in collaborazione con le Parrocchie e le Associazioni del territorio, lanciano il sondaggio per creare un centro estivo nel rispetto delle direttive in continua evoluzione emanate dal Ministero.

«L’obiettivo dell’Amministrazione – spiegano le assessore Linda Farinon e Nicoletta Alampi – è quello di aiutare i genitori in via di ripresa delle loro attività lavorative in presenza e di supportare il reinserimento dei piccoli e giovani concittadini in una vita fatta di comunità ed amicizia e non di isolamento.

Per raggiungere questo obiettivo è stato realizzato un apposito questionario-sondaggio (clicca qui) di velocissima compilazione, che dovrà essere compilato dalle famiglie samaratesi entro domenica 14 giugno.

Chi è impossibilitato ad utilizzare il canale web può contattare il numero telefonico 334 6725923, attivo venerdì 12 giugno dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00