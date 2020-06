Canestri d’estate: mercato e amichevoli della Pallacanestro Varese

Chi sono i nuovi giocatori della Pallacanestro Varese? Chi sta trattando la società? Dove sono finiti gli ex biancorossi della passata stagione? E quando scenderanno in campo gli uomini di Attilio Caja per prepararsi al campionato (Covid-19 permettendo)? Come ogni anno, la risposta a tutte le domande estive dei tifosi della Openjobmetis trovano risposta in questo articolo, dove riassumiamo con aggiornamenti quasi quotidiani tutti i movimenti del basket-mercato varesino. Con il tempo, qui troverete anche il calendario completo delle amichevoli (con orari, località e avversari) con tanto dei migliori marcatori, partita per partita.

COME LEGGERE LA TABELLA DEL MERCATO – Quest’anno abbiamo introdotto due categorie: i “possibili rinnovi” (giocatori già in organico che potrebbero firmare un nuovo contratto) e le “trattative avanzate” che riguardano quegli innesti di cui c’è il sentore che possa arrivare a breve una firma. Tra gli acquisti invece inseriremo solo i giocatori ufficializzati dalla società. È quindi possibile che con il passare dei giorni il posizionamento dei nomi possa variare (o sparire). Accanto ai singoli nomi trovate nell’ordine la nazionalità, il ruolo, l’altezza, l’anno di nascita e – nel caso – la squadra di provenienza o di destinazione. Trovate anche un “riassunto” con i giocatori distribuiti per ruolo tra quintetto base e panchina: anche in questo caso a seconda degli incastri di mercato la loro posizione può variare con il tempo.

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2020

PALLACANESTRO VARESE 2020-21

Main sponsor: Openjobmetis (confermato)

Direttore generale: Andrea CONTI (confermato)

Consigliere con delega al mercato: Antonio BULGHERONI (confermato)

LO STAFF

Allenatore: Attilio CAJA (confermato)

Assistenti: Vincenzo CAVAZZANA (confermato); Alberto Seravalli (confermato)

Preparatore atletico: Silvio BARNABA (confermato)

LA SQUADRA

Conferme

Giancarlo FERRERO (Ita / a / 1,98 / 1988) – cap. –

Josh MAYO (Usa / p / 1,80 / 1987)

Matteo TAMBONE (Ita / p-g / 1,92 / 1994)

Possibili rinnovi

Toney DOUGLAS (Usa / p-g / 1,88 / 1986)

Ingus JAKOVICS (Let / p-g / 1,85 / 1993)

Acquisti

Giovanni DE NICOLAO (Ita / p / 1,91 / 1996 / da Agrigento) – QUI l’articolo

Trattative avanzate

Denzel ANDERSSON (Sve / a / 2,03 / 1996 / da Lulea)

Niccolò DE VICO (Ita / a / 2,00 / 1994 / da Cremona)

Arturs STRAUTINS (Let / a / 1,98 / 1988 / da Udine)

Partenze

Justin CARTER (Usa / a / libero)

Luca GANDINI (Ita / c / libero),

Nicola NATALI (Ita / a / libero)

Jeremy SIMMONS (Usa / c / libero),

Siim-Sander VENE (Est / a / 2,03 / a Fuenlabrada),

Completano il roster

Nicolò VIRGINIO

Riassunto

P: Mayo – De Nicolao

G: X – Tambone

AP: Strautins – De Vico

AG: Andersson – Ferrero

C: X – X

IL CALENDARIO

Raduno: da definire – a Varese

Ritiro: da definire

AMICHEVOLI

– da definire

Bilancio: 0 vinte / 0 perse