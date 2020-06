Il “caso” della laurea di ImenJane, economista social

«L’economista star di Instagram non è un’economista, anzi non ha manco la laurea», dice il titolo dell’articolo di Dagospia. A finire nel mirino è ImenJane, ormai volto notissimo dei social e non solo, visto che ad esempio è spesso ospite anche di EPCC su Sky.

In realtà anche l’articolo – già molto condiviso – di Dagospia calca la mano nel titolo, ma poi lascia ancora un po’ aperta la questione, chiedendone conto apertamente all’interessata. Nel pezzo la stessa Dagospia dice di aver “chiesto all’università Bicocca se Imen (o Iman) risultasse laureata”, ma che non ha avuto risposta dall’ateneo milanese.

Attenzione però: ancora lo scorso anno VareseNews aveva citato ImenJane come studentessa, senza smentite.

@ImenJane è Imen Boulahrajane, originaria di Cassano Magnago: la sua vita pubblica è iniziata nel 2017, quando si è candidata con il Pd al consiglio comunale della cittadina. Cassano è la città di Umberto Bossi e così la notizia ebbe una certa eco. Imen poi si è allontanata dal partito («Non è più iscritta da due anni» precisa il segretario locale, Tommaso Police) e dalla politica, mentre è emerso soprattutto il suo lato “social” ed economico.

Imen Jane nel suo profilo Instagram si accredita con tutti i maggiori influencer e politici italiani: pubblica foto con Beppe Sala, con Pisapia, con il (vero) economista Carlo Cottarelli, persino con Mattarella, o con le celebrities Chiara Ferragni o Alessandro Cattelan. Infine fonda una società, IS Media srl, che promuove il canale social “Will” annunciato su tutti i giornali come il giornalismo del futuro. La società – secondo Repubblica – raccoglie 1,2 milioni di euro di finanziamenti, anche grazie all’impegno dei fondatori (tra loro Alessandro Tommasi, ex manager di Airbnb) e degli investitori (tra questi Francesco Fumagalli e Davide Dattoli).

Secondo Dagospia anche sulla visura camerale viene qualificata come “laureata in Economia Aziendale nel 2017”, mentre nelle interviste spesso è citata una “laurea triennale alla Bicocca”. Secondo il portale il dubbio sulla laurea avrebbe iniziato a circolare alcuni giorni fa a seguito di un evento online organizzato dalla banca d’affari Goldman Sachs

Accade che […] ImenJane si presenti ancora una volta come economista, ma tra gli spettatori qualcuno si insospettisca per il linguaggio non esattamente tecnico, e chieda alla relatrice: “In cosa è laureata?”.

La domanda, come detto, rimane aperta. Anche se va ricordato che in altri contesti compare esplicitamente come studentessa: così ad esempio è citata nell’intervista di marzo 2019 su VareseNews (attualmente, secondo quanto ci risulta le mancherebbero alcuni esami). L’intervista – per la cronaca – si concludeva con una previsione, non sull’economia ma sulla politica: ImenJane aveva previsto la caduta del governo gialloverde, ma aveva previsto tutt’altro sbocco, verso un governo unitario del centrodestra.