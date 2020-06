Castiglione Olona: inaugurato a Gornate Superiore l’Ostello della Via Francisca

Autorità e “pellegrini” hanno inaugurato oggi il nuovo ostello del tratto varesino della Via Francisca, nella frazione Gornate Superiore di Castiglione Olona.

Galleria fotografica Castiglione Olona - Inaugurato l'ostello della Via Francisca a Gornate Superiore 4 di 10

Un’inaugurazione speciale perché non capita spesso che il taglio del nastro coincida esattamente con il primo pernottamento in una struttura.

L’Ostello del Pellegrino, ricavato nell’ex scuola elementare della frazione di Gornate Superiore, mette a disposizione con un’accoglienza semplice 14 posti letto, bagni e uno spazio comune. L’utilizzo è ad offerta libera, come avviene in tanti ostelli lungo i cammini storici.

La struttura sarà gestita da volontari e questo aspetto è stato sottolineato durante l’inaugurazione dal sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri che ha spiegato come questo progetto abbia mosso molte energie “dal basso” con una partecipazione tanto dell’amministrazione comunale e dei partner della Via Francisca quanto di associazioni, cittadini e gruppi come laProtezione civile.

All’inaugurazione hanno partecipato anche Marco Giovannelli, in rappresentanza del gruppo che sta promuovendo il nuovo cammino, Ferruccio Maruca, segretario del tavolo tecnico del progetto di valorizzazione della Via Francisca del Lucomagno, Alessandro Fagioli, sindaco di Saronno e referente per la Provincia del tavolo che coordina il progetto, il parroco di Gornate Superiore don Maurizio Canti e l’arciprete di Castiglione Olona don Ambrogio Cortesi. Insieme a loro il gruppo di camminatori che sta percorrendo la Via Francisca proprio in questi giorni e molti cittadini di Castiglione e Gornate Olona, che guardano all’iniziativa come ad una delle chiavi per il rilancio del borgo e del territorio.