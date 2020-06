Centro Sportivo “Le Betulle”, a breve la riapertura

«Sarà riaperto entro e non oltre il 6 luglio il Centro Sportivo “Le Betulle” di Luino», così recita il comunicato firmato da Sport Management, la società che gestisce la struttura sportiva di via Lugano.

Nei prossimi giorni la piscina – e il centro sportivo – tornerà dunque a riaccogliere la sua clientela. La data ufficiale dell’apertura sarà comunicata prossimamente, non appena disponibile.

Prosegue dunque senza sosta il lavoro di riapertura degli impianti da parte di Sport Management che vuole altresì sottolineare la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Luino e il supporto della stessa, nel comune obiettivo di rendere nuovamente fruibile la struttura alla clientela.

«In particolare – si legge nella nota – si ringrazia per la disponibilità il sindaco Andrea Pellicini. Una riapertura che sarà resa possibile anche grazie ai notevoli sforzi messi in campo da Sport Management e che garantiranno alla clientela una piena sicurezza durante la permanenza all’interno dell’impianto».

«La struttura – prosegue il comunicato – sarà oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi, ndr) atto al contenimento del COVID19».

In questi giorni il Centro Sportivo “Le Betulle” e i suoi spazi sono in via di configurazione per rispettare i decreti ministeriali, regionali e territoriali. Le maestranze dell’azienda sono al lavoro all’interno dell’impianto in modo da permettere un futuro accesso in piena sicurezza alla clientela.

Il Centro Sportivo, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l’emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a: sanificazione, regolamentazione accessi, sanificazione spogliatoi e impianti igienici, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua) e tutela del personale.

«Sarà cura di Sport Management – viene scritto dalla società di gestione – fornire nei prossimi giorni ulteriori dettagli sulla data effettiva di riapertura dell’impianto, sugli orari di accesso alla struttura e sulle modalità d’ingresso e permanenza. A partire da qualche giorno antecedente alla data di riapertura sarà attivo un infopoint per fornire tutte le informazioni utili ai clienti. Sport Management ricorda inoltre che alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura».

Sergio Tosi, presidente di Sport Management: «Siamo molto contenti di poter tornare a ridare alla cittadinanza di Luino un servizio essenziale come quello del Centro Sportivo Le Betulle, che a breve riaprirà al pubblico. Un grazie particolare va, oltre che ai tecnici di Sport Management che si stanno adoperando in questi giorni per far ripartire l’impianto, al sindaco Andrea Pellicini e all’Amministrazione Comunale che ci ha pienamente supportato per l’imminente riapertura della struttura».