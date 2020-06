È Chiara Gatti la nuova direttrice artistica di Palazzo Verbania. L’incarico dal primo luglio e l’11 luglio si terrà l’inaugurazione della prima mostra dopo il periodo di quarantena.

Il rapporto della critica d’arte con il palazzo sul Verbano è iniziato però tempo fa. È stata lei infatti, a curare i lavori di apertura del museo dopo la ristrutturazione insieme allo storico Federico Crimi e con l’architetto Patrizia Buzzi.

Ora è il momento di dare il via al programma di mostre ed incontri: «Ho presentato un progetto in linea con il lavoro svolto lo scorso anno (come la mostra di Boldini ad esempio) che si concentra sull’identità di Palazzo Verbania – spiega la critica d’arte -. Da una parte valorizzando la sua struttura Liberty, dall’altra il patrimonio che custodisce con l’archivio storico di Piero Chiara e Vittorio Sereni».

Intanto, si pensa alla riapertura dell’11 luglio: «Sarà con una mostra dedicata al grande scultore Angelo Bozzola, maestro del MAC (Movimento Arte Concreta, ndr). Alcune opere sono già visibili e si trovano in giardino e sulla terrazza, altre verranno allestite all’interno della sala. Il programma che abbiamo pensato per i prossimi mesi (l’incarico è di nove mesi) andrà poi a valorizzare gli archivi di Sereni e Chiara».

Inoltre, Gatti anticipa che in autunno verrà allestita una mostra dedicata alla storia degli Oscar Mondadori: «Fu proprio Sereni a studiarne uno degli slogan più famosi. Si potranno trovare anche disegni originali delle copertine e un’edizione speciale di “Addio alle armi” di Ernest Hemingway. Libro all’interno del quale lo scrittore cita Luino e un palazzo illuminato che probabilmente è proprio Palazzo Verbania».