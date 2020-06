Ciclovia del Verbano: Regione stanzia 100.000 euro per la progettazione

«La Ciclovia del Verbano si avvicina sempre di più alla sua realizzazione. Oggi la Giunta regionale, che ringrazio per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio, ha deliberato lo stanziamento di 100mila euro per cofinanziare al 50% la progettazione della Ciclovia del Lago Maggiore da Sesto Calende a Laveno Mombello ( i restanti 100.000 euro sono a carico della Provincia di Varese). Si tratta di un’opera per la quale mi ero personalmente impegnato in campagna elettorale e che aveva ricevuto il via libera in Consiglio regionale, con il voto favorevole a un mio Ordine del giorno».

Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega, che commenta con soddisfazione la delibera della Giunta regionale, portata dall’Assessore Claudia Maria Terzi, per il cofinanziamento per la progettazione definitiva dell’opera.

«Nella prossima sessione di Bilancio – sottolinea Colombo – presenterò un emendamento specifico per finanziare l’opera, che rappresenta un’importantissima occasione per dare benessere e potenziare il turismo e l’economia del Lago Maggiore».

«La ciclovia andrà da Sesto Calende a Laveno Mombello, collegherà nove comuni e, soprattutto, creerà una connessione tra il Verbano, i laghi di Varese e Comabbio e il Parco del Ticino. Con questo progetto sarà possibile realizzare una rete ciclopedonale in grado di collegare tutta la provincia, ma soprattutto agganciarsi ai tracciati regionali, nazionali e internazionali» conclude Colombo.

«Come Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – sosteniamo concretamente la Ciclovia del Lago Maggiore: lo facciamo, in questa fase, finanziando la progettazione del tratto Sesto Calende – Laveno Mombello di 30 chilometri e della diramazione di 7 chilometri che unirà Sesto Calende a Mercallo in modo da collegare il Lago Maggiore al Lago di Comabbio lungo il tracciato del Percorso Ciclabile di Interesse Regionale (PCIR) n.1 ‘Ticino’. La Ciclovia del Lago Maggiore rappresenta un’infrastruttura di lunga percorrenza che potrà dare nuovo impulso al turismo sostenibile e all’economia dei luoghi attraversati. Un intervento strategico per la valorizzazione di un territorio splendido. La realizzazione del tratto in questione implementa un corridoio ciclistico nord – sud di portata internazionale e di grande valore turistico, che consente l’interconnessione tra il Lago Maggiore e la rete ciclabile esistente lungo il Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il Lago di Monate, andando così ad attuare le strategie del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica».

«Finalmente dalla Regione le risorse necessarie per l’avvio del progetto – così commenta il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti – Un fatto certamente positivo. La ciclovia sarà un incentivo per il turismo sostenibile e un volano per il sistema economico del territorio. Finalmente dalla Regione una buona notizia».

La delibera approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Varese per lo sviluppo della progettazione della Ciclovia nel tratto indicato.