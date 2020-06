Cinema chiusi fino a settembre ma a Busto Arsizio e Legnano i film si vedranno all’aperto

I cinema bustocchi scelgono di non ripartire fino a settembre, nonostante da oggi sia possibile riaprire le sale, ma il grande schermo sarà comunque protagonista dell’estate in città. Nell’ambito di un progetto più ampio che riguarda gli eventi estivi che verrà presentato nei prossimi giorni, Istituto cinematografico Antonioni, Busto Arsizio Film Festival e Sguardi d’Essai, proporranno una rassegna di film all’aperto che coprirà interamente i mesi di luglio e agosto.

La location deputata a questo tipo di eventi sarà il giardino quadrato del Museo del Tessile che, per le sue caratteristiche architettoniche e a differenza del giardino di Villa Calcaterra, si presta meglio al rispetto della normativa per la sicurezza prevista per questo tipo di spettacoli. Ci si dovrà prenotare e l’accesso sarà a numero chiuso.

I cinema del circuito Sguardi d’Essai, invece, resteranno chiusi per l’estate come accade ogni anno mentre il teatro Sociale avrà un consiglio di amministrazione giovedì in cui si deciderà come affrontare la prossima stagione.

Anche nel Legnanese la situazione non è diversa. Rimane chiuso il cinema Ratti ma è ancora chiuso anche il multisala di Cerro Maggiore. Il maggiore ostacolo alle riaperture anche delle strutture più grandi è il numero massimo di spettatori per eventi al chiuso che è stato stabilito ad un massimo di 200. A Legnano, comunque, si sta ragionando ad un cinema all’aperto in una bella location come il Castello Visconteo.