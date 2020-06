Col campus estivo riparte l’attività dell’asilo di Casciago

Primo giorno di riapertura per la scuola dell’infanzia Angela Dell’Acqua di Casciago: il campus estivo ha aperto i battenti nella mattinata di lunedì 15 giugno.

Ad accogliere i bambini il personale dell’asilo e il sindaco di Casciago Mirko Reto, che lo scorso venerdì 13 giugno aveva presentato l’offerta di centri estivi disponibile nel paese.

«Mi preme ringraziare il personale dell’asilo per la tenacia e la disponibilità alla riapertura per offrire un servizio il più possibile vicino alla normalità della vita della scuola, nel rispetto dei protocolli sicurezza Covid – commenta la coordinatrice della struttura, Veronica Orlandi -. Ringrazio anche il sindaco che ha fatto in modo di aprire oggi con l’approvazione del progetto».