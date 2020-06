Siamo i colori del mondo. Il campo estivo del Pime a Gorla Minore

Sette colori per sette gruppi, distinti ma uniti, per dare vita a un arcobaleno di allegria e divertimento.

Il campo estivo del PIME a Gorla Minore partirà il 29 giugno e le attività si svolgeranno nel campo dei tigli in via E. Toti 13/15, dove verranno allestiti dei gazebo con tavoli e sedie per stare il più possibile all’aperto senza temere il solleone; in caso di maltempo la giornata si svolgerà presso i locali del Centro parrocchiale in piazza San Lorenzo 2. Entrambi gli spazi sono stati messi a disposizione dalla Parrocchia.

Durante la giornata bambini e bambine potranno svolgere molteplici attività spontanee ed espressive, ci saranno laboratori di arte e giochi dal mondo, giochi di movimento e sfide a stand, attività di teatro, danza e narrazione per rielaborare il periodo del lockdown in maniera giocosa e coinvolgente. Una grande opera collettiva, che si costruirà giorno per giorno grazie al contributo e alla creatività di ciascuno, dipingerà la nostra estate.

Nella settimana ci saranno alcuni momenti guidati da esperti che ci accompagneranno a scoprire tradizioni e ritmi in armonia con la natura e che ci aiuteranno a migliorare la resistenza fisica, con divertenti allenamenti.

A chi è rivolto

Bambini che abbiano frequentato dalla classe prima alla quinta della Scuola Primaria (i gruppi verranno creati in base all’età dei partecipanti).

Quando

Estate 2020 (giugno – luglio – agosto – settembre)

Prima settimana: 29 giugno – 3 luglio

Seconda settimana: 6 – 10 luglio

Terza settimana: 13 – 17 luglio

Quarta settimana: 20 – 24 luglio

Quinta settimana: 27 – 31 luglio

Sesta settimana: 3 – 7 agosto

Settima settimana: 24 – 28 agosto

Ottava settimana: 31 agosto – 4 settembre

Nona settimana: 7 – 11 settembre

Dove

Campo dei tigli – Via E. Toti, 13/15 – Gorla Minore (VA)

In caso di maltempo presso il Centro parrocchiale in piazza San Lorenzo, 2

Giornata tipo

8:30 – 9:30 Ingresso: triage e accoglienza

9:30 – 10:00

Lancio della giornata

10:00 – 12:00

Attività laboratoriale

12:00 – 12:30

Preparazione al pranzo

12:30 – 13:30

Pranzo

13:30 – 14:30

Attività ricreative e spazio per i compiti

14:30 – 16:00 Giochi organizzati all’aperto e conclusione della giornata

16:00 – 16:30

Uscita

Gli educatori

I bambini saranno seguiti dall’équipe educativa del PIME formata da professionisti del settore specializzati in ambito pedagogico e formativo. Come richiesto dalle normative ministeriali, il rapporto sarà di 1 educatore ogni 7 bambini (6-11 anni).

Costo

Da lunedì a venerdì (8.30-16.30): 150,00 €

Per i residenti nel Comune di Gorla Minore, grazie al contributo di 60€ che l’Amministrazione comunale sosterrà direttamente per ogni partecipante, le quote settimanali sono:

90,00€ la prima settimana (comprensiva della quota di iscrizione di 15€)

(comprensiva della quota di iscrizione di 15€) 76,50€ ogni settimana successiva alla prima, se prenotate e pagate insieme

Pasti

Pranzo al sacco portato da casa oppure pranzo completo (26,00€ a settimana).

CONTATTI

T: 02 43 822 534/321 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.30

campus@pimemilano.com