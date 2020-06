Conto aziendale: come scegliere la soluzione più adatta alla tua impresa

La scelta di un conto corrente aziendale deve essere fatta con attenzione ancora maggiore rispetto ad un conto corrente privato. Sono molteplici i fattori di cui bisogna tener conto per individuare la soluzione migliore per un’azienda, ricordando che per chi gestisce un business la società bancaria alla quale ci si affida per la gestione del capitale può essere considerata una vero e proprio partner.

Mentre i privati utilizzano il conto corrente nella maggior parte dei casi per far accreditare lo stipendio mensile e per accantonare il denaro, i clienti business hanno bisogno di una gestione dinamica dei fondi. Le aziende necessitano di un conto corrente che consenta loro di gestire in maniera semplice sia i flussi di denaro in entrata che quelli in uscita.

Per effettuare una scelta consapevole bisogna conoscere i principali conti correnti aziendali ed anche conoscere quali sono gli elementi principali da prendere in esame. Per una descrizione dettagliata dei conti disponibili per le società si possono leggere gli approfondimenti di Conticorrentiaziendali.it (visita il sito), un portale specializzato nel quale è possibile nella recensione dei conti aziendali e rivolto ai clienti business che sono alla ricerca di uno strumento finanziario per la gestione delle spese.

Presenza sul territorio

Negli ultimi anni stanno avendo molto successo le società bancarie che propongono ai loro clienti dei conti correnti online, accessibili da qualunque tipo di dispositivo e con una gestione telematica semplice. Nonostante la disponibilità di una piattaforma online intuitiva sia indispensabile, un elemento da valutare rimane la presenza sul territorio. Alcuni clienti potrebbero preferire infatti avere la possibilità di recarsi fisicamente in filiale in caso di problemi o per fare delle richieste speciali.

La disponibilità di filiali fisiche sul proprio territorio può rivelarsi vantaggiosa in diverse situazioni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si dovesse avere bisogno di versare dei contanti sul conto: andare allo sportello e chiedere di eseguire questa operazione renderà più semplice la gestione del flusso di denaro in ingresso.

Funzioni del conto

Il confronto tra i diversi conti per aziende si basa anche sulle funzionalità che questi sono in grado di offrire. Se da un lato le funzioni di base sono offerte da tutte le soluzioni, dall’altro ci sono delle funzionalità extra che possono migliorare di molto l’esperienza e consentire di adattare alla perfezione il conto corrente alle esigenze della propria azienda.

E’ indispensabile, ad esempio, che al conto si possa associare almeno una carta. In molti casi viene data la possibilità di associare più carte, così da avere una gestione più semplice del denaro e consentire a più dipendenti di ritirare fondi.

Costi del conto aziendale

Un altro aspetto da non sottovalutare sono i costi del conto corrente. Per una corretta valutazione dei costi bisogna prendere in esame sia i costi fissi che i costi variabili.

Tra i primi rientra l’eventuale canone del conto corrente, che può essere applicato su base mensile o annuale. Alcune società bancarie scelgono comunque di offrire ai clienti un conto aziendale con canone gratuito. Tra i costi variabili rientrano invece le commissioni applicate sulle operazioni finanziarie, ad esempio i bonifici bancari: alcuni conti aziendali offrono un certo numero mensile di bonifici gratuiti, superato il quale sarà applicata un piccola commissione su ogni transazione.

Solidità dell’istituto bancario

Si consiglia inoltre di informarsi sulla solidità dell’istituto bancario, leggendo le recensioni in rete per scoprire se la società finanziaria è solida e capace di offrire uno strumento sicuro. E’ utile leggere le recensioni che parlano del servizio di assistenza clienti, al quale ci si potrebbe dover rivolgere per chiarire dubbi o chiedere informazioni.