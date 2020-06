Il coro Vocal Dreams supera il distanziamento e canta “Gli ostacoli del cuore”

Il coro Vocal Dreams dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza lancia un messaggio alla fine della scuola e all’inizio dell’estate. In questi mesi di didattica a distanza hanno mantenuto i contatti grazie alle piattaforme tecnologiche che hanno fatto incontrare, fare scuola, ma l’impossibilità della simultaneità delle voci non ha permesso di cantare insieme.

Hanno pensato quindi a un “coro virtuale” per ricomporre il coro. Ogni corista ha registrato la propria voce riprendendosi col cellulare e ha poi inviato il proprio contributo a Stefano Torresan, direttore del coro dell’Istituo Maria Ausiliatrice.

Grazie alla tecnologia le voci sono tornate a unirsi in un unico canto. Voci, pianoforte, video e foto per dar vita a una vera e propria colonna sonora di questi mesi di scuola a distanza. La canzone scelta dal coro è “Gli ostacoli del cuore” di Elisa e Ligabue. C’è tanto cuore e tanta voglia di superare quegli ostacoli che in questi mesi ci hanno tenuti distanti.