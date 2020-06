Covid-19: nel Varesotto 12 casi in più, 252 in Lombardia

Secondo il bollettino regionale di giovedì 11 giugno sulla diffusione di Covid-19 in provincia di Varese si contano 12 casi positivi in più (3.736 dall’inizio della pandemia). Da ieri non si conta nessun nuovo decesso (sono 532 in totale).

I nuovi tamponi positivi sono stati eseguiti a cittadini residenti nei comuni di Caronno Pertusella 98 +2, Gorla Minore 85 +2, Brenta 4 +1, Gorla Maggiore 17 +1, Ispra 13 +1, Luino 32 +1, Marchirolo 7 +1, Travedona-Monate 14 +1, Venegono Superiore 21 +1 e Vergiate 59 +1.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 13.376 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 252. I casi totali emersi dall’inizio della pandemia sono arrivati a 90.932. I pazienti attualmente positivi sono 17.340, ovvero 517 in meno da ieri.

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 744. In terapia intensiva c’è un ammalato in meno rispetto a ieri (97 in totale) mentre i ricoverati nei reparti sono 2.488 (-77).

Il numero dei nuovi decessi è di 25, per un totale di 16.374 persone dall’inizio dell’emergenza.

Più volte abbiamo sollevato perplessità sul fatto che a tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria non esista ancora un sistema di comunicazione puntuale e aggiornato sull’andamento dell’epidemia sul nostro territorio. Nel bollettino regionale vengono diffusi solo i dati relativi ai nuovi tamponi positivi individuati provincia per provincia insieme ad altri indicatori ma solo di carattere regionale. Per questo in più occasioni abbiamo chiesto ad ATS Insubria di rispondere a dieci domande per un’analisi più precisa sulla situazione nella nostra provincia ma abbiamo ricevuto risposta solo in poche occasioni e con dati aggregati con il territorio comasco.

Questo rappresenta un limite poiché non è facile distinguere i nuovi contagi emersi dall’attività di monitoraggio delle situazioni più a rischio (personale sanitario, soccorritori, ospiti di case di riposo e residenze disabili) da quelli che effettivamente si sviluppano in contesti normali (famiglia, lavoro, aziende, attività commerciali e spazi pubblici).

I comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 392 +0

Varese 318 +0

Gallarate 252 +0

Saronno 239 +0

Laveno-Mombello 200 +0

Malnate 153 +0

Tradate 122 +0

Cocquio-Trevisago 119 +0

Caronno Pertusella 98 +2

Somma Lombardo 87 +0

Gorla Minore 85 +2

Castellanza 75 +0

Viggiu’ 75 +0

Gavirate 73 +0

Lonate Pozzolo 63 +0

Vergiate 59 +1

Cassano Magnago 57 +0

Cardano Al Campo 45 +0

Olgiate Olona 43 +0

Origgio 35 +0

Cislago 34 +0

Samarate 34 +0

Luino 32 +1

Fagnano Olona 32 +0

Ferno 32 +0

Arcisate 28 +0

Comerio 28 +0

Gerenzano 28 +0

Besozzo 23 +0

Besano 22 +0

Cuvio 22 +0

Induno Olona 22 +0

Vedano Olona 22 +0

Venegono Superiore 21 +1

I casi nelle province lombarde

Bergamo 13710 +39

Brescia 15187 +81

Como 3957 +4

Cremona 6527 +7

Lecco 2774 +3

Lodi 3522 +7

Monza Brianza 5603 +10

Milano 23581 +71

Mantova 3398 +2

Pavia 5433 +4

Sondrio 1505 +6

Varese 3736 +12

Altro/in fase di verifica 1999