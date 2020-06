Covid-19: nel Varesotto 3 casi in 3 comuni. Meno di 300 i ricoverati in tutta la Lombardia

Secondo il bollettino regionale di martedì 30 giugno sulla diffusione di Covid-19 in provincia di Varese si contano 3 casi positivi in più, 3907 in totale.

I nuovi casi nei comuni del Varesotto sono stati registrati a Cunardo, Daverio e Vergiate.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 6.117 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 62 (dei quali 8 eseguiti in seguito ai test sierologici e 13 “debolmente positivi”).

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 821. Il dato delle terapie intensive diminuisce di un paziente (42 in totale) mentre i ricoverati nei reparti sono 297 (-24).

Il numero dei nuovi decessi è di 4, per un totale di 16.644 persone dall’inizio dell’emergenza.

Nuovi casi nelle province lombarde

Bergamo 14375 +5

Brescia 15626 +6

Como 4093 0

Cremona 6612 +2

Lecco 2831 +1

Lodi 3570 +1

Monza Brianza 5772 +3

Milano 24379 +23

Mantova 3496 +15

Pavia 5568 +1

Sondrio 1584 0

Varese 3907 +3

I dati nei comuni del Varesotto

Albizzate 17 +0

Angera 10 +0

Arcisate 29 +0

Arsago Seprio 15 +0

Azzate 11 +0

Bardello 4 +0

Besano 23 +0

Besnate 15 +0

Besozzo 26 +0

Biandronno 4 +0

Bisuschio 13 +0

Brebbia 12 +0

Brenta 5 +0

Brissago-Valtravaglia 4 +0

Buguggiate 4 +0

Busto Arsizio 402 +0

Cadegliano-Viconago 13 +0

Cadrezzate Con Osmate 5 +0

Cairate 16 +0

Cantello 20 +0

Caravate 7 +0

Cardano Al Campo 46 +0

Carnago 12 +0

Caronno Pertusella 105 +0

Caronno Varesino 11 +0

Casale Litta 6 +0

Casalzuigno 5 +0

Casciago 10 +0

Casorate Sempione 16 +0

Cassano Magnago 58 +0

Castellanza 80 +0

Castello Cabiaglio 4 +0

Castiglione Olona 21 +0

Castronno 11 +0

Cavaria Con Premezzo 17 +0

Cislago 37 +0

Cittiglio 16 +0

Cocquio-Trevisago 123 +0

Comerio 28 +0

Cuasso Al Monte 8 +0

Cugliate-Fabiasco 9 +0

Cunardo 19 +1

Cuveglio 11 +0

Cuvio 32 +0

Daverio 7 +1

Dumenza 5 +0

Fagnano Olona 33 +0

Ferno 35 +0

Gallarate 262 +0

Gavirate 78 +0

Gazzada Schianno 14 +0

Gemonio 9 +0

Gerenzano 31 +0

Germignaga 14 +0

Golasecca 6 +0

Gorla Maggiore 17 +0

Gorla Minore 88 +0

Gornate-Olona 7 +0

Grantola 8 +0

Inarzo 5 +0

Induno Olona 22 +0

Ispra 13 +0

Jerago Con Orago 13 +0

Lavena Ponte Tresa 13 +0

Laveno-Mombello 212 +0

Leggiuno 15 +0

Lonate Ceppino 18 +0

Lonate Pozzolo 64 +0

Luino 35 +0

Maccagno Con Pino E Veddasca 4 +0

Malgesso 5 +0

Malnate 161 +0

Marchirolo 8 +0

Marnate 21 +0

Mesenzana 5 +0

Montegrino Valtravaglia 6 +0

Morazzone 12 +0

Mornago 8 +0

Oggiona Con Santo Stefano 22 +0

Olgiate Olona 45 +0

Origgio 35 +0

Orino 8 +0

Porto Ceresio 9 +0

Porto Valtravaglia 8 +0

Saltrio 5 +0

Samarate 37 +0

Sangiano 5 +0

Saronno 240 +0

Sesto Calende 19 +0

Solbiate Arno 4 +0

Solbiate Olona 23 +0

Somma Lombardo 92 +0

Sumirago 14 +0

Taino 7 +0

Ternate 12 +0

Tradate 127 +0

Travedona-Monate 14 +0

Uboldo 20 +0

Varese 321 +0

Vedano Olona 22 +0

Venegono Inferiore 22 +0

Venegono Superiore 21 +0

Vergiate 61 +1

Viggiu’ 79 +0