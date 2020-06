Covid-19: in provincia di Varese zero nuovi contagi, 88 in Lombardia

Buone notizie dal bollettino regionale sull’epidemia di Covid-19 di oggi, mercoledì 24 giugno. I nuovi contagi si attestano finalmente a quota zero in provincia di Varese, fermando il triste conteggio a 3.877 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 9.099 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 88 (dei quali 17 eseguiti in seguito ai test sierologici). I casi totali emersi dall’inizio della pandemia sono arrivati a 93.261. I pazienti attualmente positivi sono 12.227, ovvero 677 in meno da ieri.

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 758. Il dato delle terapie intensive scende di 3 unità, arrivando a 48 pazienti in totale mentre i ricoverati nei reparti sono 692 (-218).

Il numero dei nuovi decessi è di 7 (uno in più di ieri), per un totale di 16.586 persone morte dall’inizio dell’emergenza.

I casi nelle province lombarde

Milano 24.239 (+29) di cui 10.321 (+17) a Milano città

Bergamo 14.192 (+15)

Brescia 15.519 (+14)

Como 4.070 (+2)

Cremona 6.590 (+3)

Lecco 2.820 (+2)

Lodi 3.565 (+6)

Mantova 3.457 (+10)

Monza e Brianza 5.741 (+1)

Pavia 5.549 (+3)

Sondrio 1.569 (+0)

Varese 3.877 (+0),

e 2.073 in fase di verifica.