Covid 19: tre casi nel Varesotto. In Lombardia sono 97, calano i ricoveri

Sono 97 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’. Di questi nuovi casi tre si sono registrati nella provincia di Varese.

I tamponi effettuati sono stati 8.119, con un totale complessivo: 1.022.440

Rispetto a ieri c’è stato un aumento di venti casi in più: il dato registrava infatti 77 casi positivi.

I dati:

i tamponi effettuati: 8.119, totale complessivo: 1.022.440

i nuovi casi positivi: 97 (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 111, totale complessivo: 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi)

in terapia intensiva: 43 (-)

i ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92)

i decessi: 13, totale complessivo: 16.639

I nuovi casi per provincia