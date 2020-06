Covid-19: un solo caso in più in provincia di Varese, 78 a Bergamo

Dopo lo “zero” fatto registrare ieri, la provincia di Varese ha un nuovo giorno molto positivo per la lotta al Covid-19. Oggi, giovedì 25 giugno, infatti il dato riguardante la nostra provincia vede un solo contagio, con il totale che sale a 3.878.

La visione regionale dice che in tutta la Lombardia, i casi positivi registrati sono stati 170; il totale dei casi dall’inizio della pandemia salgono quindi a 93.431, dei quali 11.992 positivi, 235 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore i guariti e dimessi sono stati 383, non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva (48 persone attualmente in tutta la Regione) mentre i ricoverati scendono a quota 622, 70 in meno di ieri.

Sono invece 22 i decessi (15 in più rispetto a ieri) per un totale di persone decedute pari a 6.608 dall’inizio della pandemia.

I casi nelle province lombarde

Milano 24.26739 (+28)

Bergamo 14.271 (+79)

Brescia 15.543 (+24)

Como 4.078 (+8)

Cremona 6.596 (+6)

Lecco 2.821 (+1)

Lodi 3.566 (+1)

Mantova 3.463 (+6)

Monza e Brianza 5.745 (+4)

Pavia 5.554 (+5)

Sondrio 1.575 (+6)

Varese 3.878 (+1)