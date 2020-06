Covid, il dramma di una famiglia varesina: “Abbiamo perso papà ora vogliamo giustizia”

C’era anche una famiglia arrivata dalla provincia di Varese a Bergamo tra coloro che nella mattinata di mercoledì 10 giugno si sono messi in fila davanti alla procura per denunciare gli errori nella gestione dell’emergenza.

Chi ha perso un genitore, chi un fratello o un marito. Sul volto indossano una mascherina con il nome del comitato di cui fanno parte, “Noi Denunceremo, verità e giustizia per le vittime di Covid 19”, nato da un gruppo Facebook durante l’emergenza.

Si sono presentati in procura a Bergamo a depositare un esposto per chiedere giustizia in seguito al decesso di un familiare a causa del Coronavirus. Vogliono che i magistrati facciano luce sulla gestione della pandemia e sapere se i loro cari sono morti anche a causa di negligenze.

Tra di loro c’era anche una famiglia varesina che ha portato la propria testimonianza, quella di una padre venuto a mancare la notte di Pasqua. Raccontano della difficoltà nel ricevere una visita, del ricovero dopo diversi giorni di malattia, la morte del papà e poi dell’isolamento che ha dovuto subire tutta la famiglia senza la possibilità di ricevere un tampone. IL VIDEO

Il comitato “Noi denunceremo” è coordinato dall’avvocato Consuelo Locati, che ha pure vissuto sulla propria pelle il dramma della perdita del padre Vincenzo di 78 anni.

Questa e altre testimonianze sono state raccolte dal quotidiano di Bergamo Bergamonews.it a questo link.