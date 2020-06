Crugnola, a colpi di pedale verso il Campionato Italiano Rally

Si accorciano finalmente i tempi per vedere impegnati sulle strade italiane gli specialisti del rally, disciplina che nella nostra provincia sta vivendo un periodo fiorente grazie a diversi piloti di alto profilo in ambito nazionale. Se nei giorni scorsi avevamo annunciato la conferma dell’iscrizione di Simone Miele e Roberto Mometti al Campionato Italiano Wrc, oggi torniamo ad occuparci del tricolore assoluto, il CIR, che vedrà di nuovo ai nastri di partenza Andrea Crugnola, driver di punta del movimento varesino.

Crugnola, che è di Calcinate del Pesce e ha compiuto 31 anni, lo scorso anno fu secondo assoluto al CIR al termine di una stagione equilibratissima, nella quale ben quattro piloti arrivarono all’ultima gara con la possibilità di vincere un titolo infine andato al veneto Giandomenico Basso. Nel 2020 Andrea avrebbe dovuto correre con la C3 ufficiale di Citroen Italia (di classe R5, la categoria massima per questa competizione) ma è di oggi la notizia che la casa madre ha scelto di non scendere in campo direttamente in questa stagione.

La soluzione, però, c’è ed è di quelle assolutamente valide: Crugnola e Pietro Ometto, il suo navigatore, disputeranno il CIR con un C3 gestita da un programma privato, quello della F.P.F. Sport che garantirà un appoggio di altissimo livello. Lo stesso team seguirà anche i pluricampioni nazionali Andreucci-Andreussi su una Peugeot 208 Rally4.

«L’accordo con F.P.F. Sport mi permette di arrivare al campionato con tranquillità – racconta Crugnola a VareseNews – Nella prossima settimana abbiamo in programma alcuni test che mi aiuteranno a conoscere meglio la C3, macchina dal sicuro potenziale sulla quale però non ho mai corso. Poi parteciperemo al Rally del Casentino, valido per la IRCup (il campionato griffato Pirelli, vinto nel 2019 dal brebbiese Damiano De Tommaso ndr) il primo weekend di luglio: sarà la gara-test che ci permetterà di avvicinarci meglio all’esordio nel CIR fissato a fine luglio con il “Roma Capitale”».

Se la parte di guida andrà un po’ “rinfrescata” vista l’impossibilità di sedersi al volante per lungo tempo, dal punto di vista fisico Crugnola si presenta in ottima condizione. «Durante il lockdown ho potuto lavorare in palestra, visto che a casa ho uno spazio attrezzato che mi consente di tenermi in forma. Poi, da quando è possibile, ho iniziato a uscire in bici sia tra i nostri laghi sia in Valganna e mi sono spinto una volta fino a Como: ho messo 1.300 chilometri nelle gambe che per un corridore ciclista sono pochi ma per uno come me valgono tanto. Ora è il momento tornare a prendere confidenza con il volante: il Casentino sarà importante soprattutto per ritrovare il ritmo di gara perché stavolta la pausa è stata davvero troppo lunga, e non è detto che gli automatismi siano immediatamente “funzionanti”».

Crugnola in azione nel vittorioso Rally di Monza sulla VW Polo – foto L. Roncari

Difficile, intanto, fare una previsione sulla stagione perché diversi piloti devono ancora sciogliere la riserva sulla loro partecipazione. «Fino a quando non vediamo l’elenco degli iscritti, è inutile fare pronostici: di certo io punto a fare bene, il meglio possibile. Il mio 2019 è stato un anno comunque positivo, perché ho vinto alcune gare e ottenuto la chiamata di Citroen. Al finale di stagione, quindi, non ho più pensato: il passato non si può cambiare, è meglio concentrarsi sul futuro e quindi sui prossimi test e poi sul Casentino. E sul CIR, naturalmente».

CIR 2020 – Le Gare

Roma Capitale (24-26 luglio); Ciocco/Valle del Serchio (22-23 agosto); Targa Florio (12-13 settembre); Sanremo (3-4 ottobre); 2 Valli (23-24 ottobre); Tuscan Rewind (20-22 novembre).