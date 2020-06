Cultura e turismo per ripartire, Como e Lecco insieme per #lakecomorestarts

Il Lago di Como riparte compatto dopo il lockdown. Sono state presentate questa mattina le iniziative del progetto #lakecomorestarts che coinvolge il Lario e due province, Como e Lecco. Due territori che hanno superato i confini amministrativi e si sono ritrovati uniti ad affrontare l’emergenza COVID19, lavorando insieme all’interno di una Cabina di regia sovraprovinciale per la promozione turistica e culturale della destinazione “Lago di Como” che era già stata attivata su impulso della Camera di Commercio Como-Lecco.

Il progetto integrato di marketing territoriale prevede diverse azioni di sostegno ai soggetti che promuovono e valorizzano il patrimonio del territorio. Turismo e cultura per il Lago di Como nell’ultimo quinquennio hanno avuto una crescita di oltre il 30% e si sono sempre più integrati creando eventi e attività di accoglienza per una presenza turistica internazionale a sei cifre.

Un flash mob per ripartire – E’ un grande flash mob, realizzato nel pieno rispetto delle regole di sicurezza sanitaria, a lanciare #lakecomorestarts, anche in questo caso grazie alla collaborazione di tutto il territorio. Il vero e convincente motivo per tornare sul lago lo comunicherà con efficacia solo una comunità che non intende mollare e che ritrova la forza di ricominciare nella sua storia, nel suo genio creativo e nell’arte di accogliere. Trenta luoghi, 6 giorni di ripresa dal 22 al 27 maggio, più di 900 persone (rigorosamente divise in gruppi di 15, autonomi e distanziati e rispettosi delle disposizioni antiCovid), oltre 120 addetti alla sicurezza e 23 comuni delle due province coinvolti.

Il lago appare dall’alto in tutta la sua bellezza, ma con città e borghi deserti, e il silenzio domina la scena. Alcuni violinisti della Lake Como PHILHARMONIC Orchestra nel giardino di palazzo Gallio a Gravedona iniziano a suonare diretti dal maestro bellanese Roberto Gianola. Tre motonavi della Navigazione dei laghi in formazione a freccia solcano le acque del Lario trasformandosi in tre motoscafi. Il viaggio comincia. Dal cartello di ogni paese che ha aderito al flash mob parte una catena umana di uomini e donne (massimo 15 persone) tenuti insieme (e a giusta distanza) da un unico filo (ogni paese ha dato forma e materia a questo filo in piena libertà). La catena umana ripresa dall’alto porta ad un luogo nascosto carico di grande bellezza. Un o una violinista suona da lì la musica che fa da colonna sonora. Il viaggio riprende sotto il cartello di un nuovo paese per scoprire un altro pezzo di tesoro. Il viaggio non ha mai fine perché è una avventura che ognuno vivrà in modo unico. Al tramonto le Lucie dal golfo di Lecco ci riportano all’epoca di Renzo e Lucia e prendono il largo quando il sole lascia il posto al buio. Ma il viaggio non finisce, la notte rende ancora più bello il tesoro e i borghi rivivono di luci colorate. Quelle del Lake Como Christmas Light.

La promozione “Torna a trovarci” – Per aiutare la ripartenza del turismo sul Lago di Como è stata progettata la promozione “TORNA A TROVARCI, UNA NOTTE SARAI NOSTRO OSPITE”. Le strutture ricettive del territorio lariano hanno ricevuto nelle scorse settimane il modulo di adesione con il quale entrano gratuitamente a far parte del circuito “Torna a Trovarci”. In pratica tutti coloro che fino a marzo 2021 soggiornano in una struttura ricettiva del territorio del Lago di Como aderente a questa iniziativa, ricevono un voucher che invita a ritornare nella nostra destinazione dal primo ottobre 2020 al 31 marzo 2021, usufruendo di un pernottamento gratuito. Il voucher è valido per prenotazioni dirette di almeno tre notti in una qualunque struttura del circuito e non è nominativo, ma potrà essere regalato ad altre persone in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di potenziali turisti. Inoltre non dovrà essere “speso” esclusivamente nella struttura che lo rilascia, ma in una qualunque delle strutture ricettive aderenti che, ad oggi, sono circa una settantina: alberghi da 1 a 5 stelle lusso, residence, agriturismi, foresterie etc. Le adesioni sono in costante aumento a mano a mano che il comparto riprende l’attività. Ad oggi le adesioni hanno superato le 70 strutture ricettive.

INFO ed elenco strutture su www.lakecomo.is/it

Cultura, il calendario degli eventi – Como, Lecco, il lago e tutto il territorio lariano da sempre sono luogo di rigenerazione dello spirito. Vogliamo consegnare al turista la chiave che riapre il forziere di un tesoro racchiuso nei nostri splendidi borghi, musei, dimore e giardini, centri storici dei capoluoghi, rimasti sopiti per tante settimane. Ci presenteremo a chi avrà la voglia di viaggiare in maniera esclusiva e unica valorizzando il grande patrimonio culturale di cui enti locali e centinaia di operatori sono stati finora sentinelle preziose. Quello del calendario unico è un grande progetto di marketing territoriale che per la prima volta unisce ben due province per far circolare pillole di cultura nei luoghi di bellezza. Turismo e cultura diventano così la combinazione vincente per promuovere il territorio e potersi rilanciare.

Le raccolte fondi – Per chi parteciperà al calendario unico saranno aperte a breve due campagne di raccolta fondi grazie alla collaborazione di Fondazione della comunità comasca e Fondazione comunitaria del lecchese. Una sorta di “cultura-bond” che consentirà a chi dona di godere nel 2021 di uno sconto su tutti gli ingressi a pagamento degli spettacoli organizzati dai soggetti locali che aderiscono al calendario unico.

Pillole di bellezza – E’ stato profilato un format rispettoso dei protocolli sanitari per vivere gli eventi in piena sicurezza. La formula mira a riscoprire i luoghi della cultura contaminati dalle arti. Eventi destinati non solo ai turisti, ma anche al pubblico locale. Un calendario che è cantiere aperto e durerà fino al prossimo dicembre. Ad oggi da fine giugno a luglio sono 94 gli eventi in calendario e 4 le rassegne proposte dai principali soggetti culturali.

EVENTI PRINCIPALI ULTIMA SETTIMANA DI GIUGNO E LUGLIO

Festival Como città della musica Teatro Sociale di Como

Eventi a Villa Carlotta

Grumello Jazz, Hortus Plinii, Il giardino sospeso, con memoria e ribelle alla scoperta della natura – Villa del Grumello

Lakecomo International music festival Amadeus Arte (Villa Carlotta)

Manzoni nel cuore – Lecco

Itinerario attraverso il parco della spina verde: la torre del Baradello – Como

Tour guidato di Bellagio – Bellagio

Escape tour – Lecco

La Cortesella Como com’era Como Dunque, dove eravamo rimasti? – Como

Passeggiata culturale a Lecco – Lecco

Visita guidata del nuovo museo di Manzoni – Lecco

Altri eventi in provincia di Lecco

Ad oggi i musei e dimore storiche aperti che hanno accettato la sfida della ripartenza sono: MUSEI APERTI

Faro Voltiano Brunate (C0)

MEAB – Museo Etnografico Alta Brianza Galbiate (LC)

Museo della Barca Lariana Pianello del Lario (CO)

Museo Didattico della Seta Como

Museo Don Luigi Guanella Como

Museo Etnografico di Premana Premana (LC)

Museo Manzoniano e Galleria Comunale d’Arte Lecco

Museo Ornitologico e di Scienze Naturali Lugi Scanagatta Varenna (LC)

MUU – Museo del Latte e Storia della Muggiasca Vendrogno (LC)

Pinacoteca Civica Como

VILLE APERTE

Casa Brenna Tosatto Lenno (CO)

Villa Bernasconi Cernobbio (CO)

Villa Carlotta Tremezzina (CO)

Villa Cipressi Varenna (LC)

Villa del Balbianello Lenno (CO)

Villa del Grumello Cernobbio (CO)

Villa Gallia Como Villa Melzi d’Eril Bellagio (CO)

Villa Monastero Varenna (LC)

Villa Mylius Vigoni Menaggio (CO)

Villa Olmo Como Villa Saporiti – la Rotonda Como Villa Sucota Cernobbio