Dal 1° luglio voli Alitalia da Malpensa per Parigi, Amsterdam e Bruxelles

Con una grafica pubblicata sui suoi social Alitalia ha annunciato la riattivazione di una serie di voli dall’aeroporto di Milano Malpensa a partire dal 1° luglio.

Nello specifico si annuncia che da quel giorno “si vola verso Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles“, vale a dire verso le maggiori capitali e i grandi hub (più Bruxelles, “capitale” europea).

Va detto che sul Regno Unito sono ancora previste restrizioni all’ingresso (i voli sono programmati sulla tratta Milano Malpensa – London Heathrow).

Linate chiusa, Alitalia vola da Malpensa

La notizia è una novità per la ripartenza dopo il periodo di quarantena, ma è anche una novità per Malpensa, considerato che la presenza di Alitalia sullo scalo in provincia di Varese era ridotto al lumicino. C’entra ovviamente la chiusura (prolungata almeno fino al 14 luglio) dell’aeroporto di Milano Linate, principale approdo Alitalia in Lombardia.