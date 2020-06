Dalla spesa a casa alle Vedanette: a Vedano Olona l’emergenza Covid crea solidarietà

Nella crisi innescata dall’emergenza coronavirus, la comunità di Vedano Olona ha saputo trovare nuove strade, risposte originali e un rafforzato legame di comunità.

E’ questo il senso dell’iniziativa “Pro Vedano Olona“, presentata questa mattina in video conferenza dall’Amministrazione comunale, dalla Cooperativa sociale B.Plano e della Fondazione comuitaria del Varesotto.

Pro Vedano Olona nasce dall’impegno di una comunità a fianco dei più fragili: il Comune di Vedano Olona vuole rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni che stanno nascendo in questa emergenza.

Per questo, in collaborazione con B.Plano Cooperativa Sociale e Fondazione Comunitaria del Varesotto, il Comune di Vedano Olona ha avviato la raccolta fondi Pro Vedano Olona: l’appello a donare è rivolto a tutti i protagonisti della comunità, per una vera comunità solidale. Cittadini, associazioni, enti non profit, aziende: ogni donazione fatta per Pro Vedano Olona servirà a sostenere le famiglie vedanesi in difficoltà.

Altri protagonisti della comunità vedanese si stanno unendo agli enti promotori della raccolta fondi, per diffondere in modo capillare l’iniziativa. Tra questi l’Associazione Commercianti Vedanesi e la Filarmonica Ponchielli.

Le donazioni serviranno a sostenere alcuni progetti. Innanzitutto a potenziare la consegna a domicilio della spesa e dei beni di prima necessità per le persone non autosufficienti, persone che vivono sole o con familiari non in grado di far fronte ai bisogni, anziani e disabili, ampliando il supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Si potranno poi sostenere i bisogni alimentari dei cittadini che hanno avuto una riduzione di entrate e anche coloro che, lavorando a chiamata o in condizioni non regolarizzate, si sono trovati in una situazione di improvvisa mancanza di risorse e rispondere ai bisogni economici delle famiglie, anche legati a spese quali mutui e finanziamenti non posticipabili, affitto, bollette utenze, nonché l’acquisto di indumenti e altri generi.

Infine sarà attivato un supporto educativo e psicologico gratuito, un servizio efficace di risposta alle problematiche di carattere emotivo che aumenteranno e richiederanno un intervento professionale tempestivo e adeguato, a seguito della forzata permanenza presso la propria abitazione, in sinergia con le iniziative già promosse sul territorio in questo ambito.

«Sono orgoglioso di inaugurare questa innovativa iniziativa di solidarietà che nasce dal cuore di Vedano e dei Vedanesi per rispondere alle tante situazioni di fragilità che stanno emergendo e che necessiteranno nei prossimi mesi di una rete di supporto – dice il sindaco Cristiano Citterio – Un solido progetto che parte dal nostro territorio per dare continuità all’aiuto della fase emergenziale e che ci farà sentire ancora più vicini, ancora più comunità».

Massimo Erbetta, presidente di B.Plano Cooperativa Sociale rileva come «l’emergenza determinata dalla pandemia ci ha mostrato la nostra fragilità, sia quella personale sia quella del sistema entro il quale costruiamo quotidianamente le nostre vite. Abbiamo vissuto tutti il problema sanitario, che in qualche modo abbiamo fronteggiato grazie al lavoro di tante persone che si sono impegnate per gli altri. Molti di noi hanno già iniziato a misurarsi con il problema economico che ne deriva. Siamo consapevoli che non tutti hanno le risorse per fronteggiare la situazione di nuova, improvvisa, inaspettata povertà che, se vissuta come problema del singolo, rischia a breve di degenerare in una emergenza peggiore, di carattere sociale. Per questo chiamiamo a raccolta le forze migliori di Vedano Olona, che già in altre occasioni hanno saputo attivarsi per il bene della comunità. Chiediamo un aiuto concreto, non importa se piccolo o grande, per sostenere le persone più colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid per consentire a tutti di riprendere la propria vita, le proprie occupazioni, con uno sguardo fiducioso verso il futuro».

La raccoltaPro Vedano Olona si aggiunge alle diverse iniziative messe in campo da Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso il Fondo Insieme per Varese, creato per far fronte all’emergenza Covid-19 e in particolare per dare supporto alle associazioni ed enti del Terzo Settore della Provincia di Varese impegnati a sostenere i più vulnerabili.

«Siamo felici di aderire a questa raccolta fondi comunitaria – dice Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto – un’iniziativa che nasce nel cuore di Vedano e sta crescendo grazie al coinvolgimento di tutti i componenti della comunità locale: enti non profit, privati cittadini, istituzioni e imprese tutti uniti per sostenere le famiglie vedanesi in difficoltà».

Come donare

Si può sostenere la campagnaPro Vedano Olona attraverso il progetto attivo su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa San Paolo, che non addebita costi di transazione ai donatori.

Offre la possibilità di effettuare donazioni in favore di un progetto attraverso bonifico bancario e carta di credito, scegliendo l’importo del contributo. Tutte le donazioni effettuate attraverso For Funding godono dei benefici fiscali.

A fronte di una donazione minima di 10 euro, i sostenitori riceveranno come ringraziamento speciale la Vedanetta (nella foto) la saponetta solidale di Vedano Olona prodotta da B.Plano Cooperativa Sociale. Un omaggio utile e fondamentale in questi tempi, così come è fondamentale un gesto di solidarietà per i più fragili.

Tutti possono diventare promotori della campagna e diffondere l’iniziativa tra familiari, amici, clienti, dipendenti, basta contattare B.Plano Cooperativa Sociale:

Michela: innovazione@cooperativabplano.it +39 349 4712315

Massimo: direzione@cooperativabplano.it +39 392 9775616

La campagna avrà ampia diffusione cartacea e web, sui siti dei partner, sui social: si racconteranno le storie e le motivazioni dei donatori e dei collaboratori, si darà visibilità a coloro che aderiscono e promuovono la campagna tramite approfondimenti dedicati, sarà utilizzato l’hashtag #provedanoolona