De Vico si aggiunge alla nuova Openjobmetis; resta alta l’attesa per Scola

Tre anni dopo il primo abboccamento, Niccolò De Vico diventa un giocatore della Pallacanestro Varese. L’ala monzese, classe 1994, è stata ufficializzata quest’oggi dalla società biancorossa e prenderà il posto di Nicola Natali nello scacchiere a disposizione di Attilio Caja. Proprio il coach pavese è un estimatore di De Vico il quale, nell’estate 2017, fu già vicino alla Openjobmetis ma preferì accettare i grissindollari offerti da Reggio Emilia scansando così la proposta varesina.

Ora, evidentemente, il giocatore ha cambiato idea e dopo aver lasciato la pericolante Cremona (la Vanoli rischia di non iscriversi alla Serie A) ha deciso di provare a ritagliarsi un ruolo nella Openjobmetis, partendo dalla panchina e cercando di dare un apporto concreto alla squadra. De Vico in carriera non ha – forse – ancora espresso tutte le potenzialità che aveva mostrato al momento di affacciarsi nel massimo campionato: cresciuto a Biella nonostante le origini brianzole, il neo-biancorosso esordì infatti giovanissimo in Serie A e divenne una pedina importante della squadra piemontese, mettendosi in luce in particolare negli anni di Legadue chiudendo per due anni consecutivi in doppia cifra per punti segnati. Nel mezzo, era il 2014, anche l’esperienza agli Europei Under 20 che l’Italia (con Fontecchio, Spissu, Laquintana e coach Sacripanti) disputò senza brillare (10° posto).

Da lì il definitivo approdo al piano di sopra, tra Reggio Emilia e Cremona, dove ha sempre ricoperto il ruolo di cambio delle ali uscendo dalla panchina per un buon minutaggio complessivo (tra i 15′ e i 18′ di media) e un apporto in termini di punti “fisso” tra i 5 e i 6 a partita. Numeri che De Vico può provare a migliorare a Varese, dove il titolare designato è Arturs Strautins (e dove, quindi, il nuovo arrivo potrà giocarsi le proprie carte).

E chissà che De Vico, con la Openjobmetis, non riesca a replicare una partita che gli appassionati varesini si ricordano, quella disputata al PalaRadi nel match di andata contro Ferrero e compagni, quando l’ala monzese disputò la miglior prestazione stagionale segnando 14 punti in 18′ con percentuali eccellenti. Il tiro è un’arma che De Vico può sfruttare: nelle ultime tre stagioni infatti, ha concluso con il 56,6% da 2 e con il 31,1% dall’arco aggiungendo anche un buon 82% abbondante dalla lunetta. Reso ufficiale il suo acquisto, in attesa che anche lo svedese Denzel Andersson venga annunciato dalla società, ora la Pallacanestro Varese attende il “sì” più atteso, quello di Luis Scola. E poi ci sarà da mettere nero su bianco l’accordo con Jason Rich, prima di dedicarsi alla ricerca del playmaker titolare e del pivot di riserva.

De Vico contro Clark nell’ultimo match tra Cremona e Openjobmetis / foto Raso-VN