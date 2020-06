Delegazione regionale sui luoghi dell’alluvione: “Valutiamo lo stato d’emergenza”

E’ iniziato da Brusimpiano il sopralluogo che una delegazione di Regione Lombardia ha svolto nel pomeriggio di oggi in alcuni dei centri dell’Alto Varesotto più colpiti dal maltempo di ieri.

A guidare la delegazione il consigliere regionale varesino Emanuele Monti, che ha accompagnato l’assessore al territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni, il consigliere Alberto Barcaro e la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza e insieme a loro ha incontrato i sindaci per valutare l’entità dei danni.

«Si sta valutando una richiesta di stato d’emergenza – ha detto Monti – per l’entità dei danni che hanno devastato interi paesi in una domenica infernale in cui in otto ore è caduta tanta acqua quanto in un mese. Ringrazio per la pronta reazione tutte le squadre di Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e i privati cittadini hanno lavorato tutta la notte».