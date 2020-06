Una delle migliore scelte per un fotografo di matrimonio

Scegliere i vostri fornitori per il Vostro Matrimonio è uno dei fattori principali per l’ottima riuscita del vostro sogno.

Un evento così importante come il Matrimonio richiede dei professionisti in grado di accontentarvi nelle esigenze e di fornire un’ottima qualità del servizio affidato.

Una delle prime scelte a cui pensare per il vostro giorno di Nozze è il Fotografo, che sarà colui che avrà il compito di raccontare la vostra giornata e rendere i vostri ricordi indelebili con le fotografie.

Chi è Daniele Cortinovis Fotografia la filosofia adottata

Sono Daniele, titolare della Daniele Cortinovis Fotografia, uno degli studi fotografici più affermati e scelti da voi sposi per il vostro racconto di Matrimonio a Bergamo.

Realizziamo i nostri servizi fotografici e video in tutta la Lombardia e i luoghi maggiormente richiesti sono Bergamo, Milano, Varese e Brescia.

Potremo incontrarci presso lo studio fotografico di Bergamo o con una videoconferenza dove vi potrò far visionare i nostri lavori con la condivisione dello schermo.

Siamo un team di Fotografi, Videomaker, Grafici e Registi tutti professionisti, per garantire il massimo della qualità che un matrimonio richiede.

Raccontiamo la vostra giornata esclusivamente in stile reportage, un metodo di catturare le emozioni, gli attimi naturali e le gioie di voi sposi e dei vostri invitati senza arrecare il minimo disturbo.

L’elaborazione delle vostre fotografie di Matrimonio verrà minuziosamente effettuata da Daniele, che con il suo stile cinematografico e con colori brillanti e bianchi e neri d’impatto vi saprà donare un tocco di unicità.

La nostra filosofia che adottiamo per ogni singolo servizio fotografico e video si basa sulla attenzione del cliente, sulla trasparenza nei prezzi, sulla professionalità e sulla massima passione che ci accomuna per realizzare il vostro matrimonio con autenticità.

Grazie alla filosofia adottata siamo diventati lo studio fotografico maggiormente recensito e con il massimo dei voti di tutto Bergamo su Matrimonio.com e uno dei primi studi fotografici recensiti in Lombardia su Google.

Cosa non faremo al vostro Matrimonio

Al vostro matrimonio realizzeremo fotografie d’impatto esclusivamente in stile reportage.

Non vi posizioneremo mai in posa dopo la vestizione, preferiamo la naturalezza ed evitiamo in ogni momento il posato, che utilizziamo solo per le fotografie di rito e dei parenti.

Non vi porteremo all’esterno della location di matrimonio per la realizzazione delle fotografie di coppia e non vi terremo lontani dai vostri invitati per massimo 30 minuti, il tempo necessario per realizzare delle fotografie e un video di qualità

Non vi chiederemo di realizzare delle pose estenuanti. Come già detto precedentemente preferiamo la vostra naturalezza, e solo a vostre richieste vi aiuteremo per ottenere le fotografie di matrimonio migliori.

Non vi seguiremo solo fino alla torta e le fotografie non saranno limitate al giorno del vostro matrimonio.

I nostri video di Matrimonio

I video di matrimonio sono realizzati con un impronta decisa cinematografica, grazie alla presenza di operatori video professionisti e operatori drone patentati e abilitati alla navigazione aerea.

Vi verrà fornito un video di matrimonio in ordine cronologico, della durata da stabilire in base alle vostre esigenze.

Un Trailer video viene omaggiato per gli sposi che leggeranno questo articolo e che prenoteranno il loro servizio fotografico e video entro il 15 Luglio 2020.

La novità che abbiamo portato a Bergamo per primi è l’istant trailer, un trailer video matrimoniale che verrà prodotto durante la vostra giornata e fatto visionare a voi e ai vostri invitati poco dopo il taglio della torta su telo cinematografico e con videoproiettore in full hd.

L’istant trailer saprà stupire voi sposi e i vostri invitati e potrà essere utilizzato come idea originale per la bomboniera da consegnare come ringraziamento ai vostri parenti ed amici. La condivisione sui social, per farlo mostrare ad amici e parenti non presenti sarà possibile in diretta durante la vostra visione.

Gli Album di Matrimonio

Noi della Daniele Cortinovis Fotografia utilizziamo esclusivamente album di matrimonio provenienti dalle aziende leader mondiali, per offrire la massima qualità e prodotti originali che conterranno le fotografie del vostro Matrimonio.

Nella parte superiore della custodia potremo applicare uno schermo da 10 pollici dove verrà proiettato il vostro video di matrimonio.

Diverse sono le tipologie di album foto che potrete scegliere e infinite le personalizzazioni con materiali di ottima qualità e personalizzazioni grafiche.

Le Nostre Raccomandazioni

Io, Daniele, sono uno dei pochi fotografi selezionati dalla prestigiosa associazione ANFM, che racchiude i migliori fotografi di matrimonio in Italia. Un percorso molto articolato e lungo quello di essere selezionato da una associazione così importante, che giudica la massima qualità, la professionalità e la trasparenza nei confronti dei clienti sposi.

Siamo diventati lo studio fotografico con il maggior numero di recensioni a Bergamo sul maggiore portale dedicato agli sposi e uno dei primi in tutta La Lombardia con le sue recensioni.

A Bergamo siamo nelle prime posizioni per la ricerca di un fotografo di matrimonio sul colosso dei motori di ricerca Google.

Domande frequenti sul fotografo di Matrimonio

In quanti fotografi realizzeranno le fotografie al nostro Matrimonio?

Saremo in due fotografi professionisti per tutta la giornata del vostro matrimonio. L’orario di termine verrà concordato con voi in base alle vostre esigenze

Come ci consegnerete le fotografie di matrimonio?

Vi consegneremo le fotografie con la risoluzione massima e senza loghi. Tutte le fotografie consegnate saranno già calibrate per la stampa

Come possiamo metterci in contatto con voi?

Potrete chiamarci al 3421432506 o via mail a danielecortinovisfotografia@gmail.com

Fisseremo un appuntamento e insieme troveremo il servizio fotografico e video migliore per il vostro matrimonio.

Se abitate lontani dallo studio fotografico di Bergamo potremo realizzare una videoconferenza, un metodo che utilizziamo spesso e che ad oggi è ottimamente collaudato.

Sarà redatto un contratto?

Certo, un contratto trasparente sarà redatto in duplice copia e conterrà tutti i punti principali e secondari del diritto del consumatore. Questo per lasciarvi tranquilli dalla pianificazione sino alla consegna del vostro servizio fotografico e video

Omaggi Per questa pubblicazione

Per tutte le coppie di sposi che ci contatteranno per un servizio fotografico con album matrimoniale omaggeremo i due album genitori, l’impaginazione e un prematrimoniale

Per tutte le coppie di sposi che ci contatteranno anche per il servizio video il drone, pilotato da personale abilitato e con le assicurazioni richieste sarà in omaggio.

Tali omaggi saranno validi per gli sposi che contratteranno e ci sceglieranno entro il 15 Giugno 2020

In ogni momento dell’anno comunque abbiamo delle promozioni attive per ogni coppia di sposi che deciderà infuturo di sceglierci per il racconto del loro Matrimonio.