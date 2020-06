“Noi dentisti abbiamo donato guanti e mascherine, ora non ne abbiamo per lavorare”

Un’odontoiatra di Busto Arsizio racconta le difficoltà che in questa fase stanno affrontando lei e i suoi colleghi. Dopo aver donato tutto ciò che aveva in magazzino nel pieno dell’emergenza ora trovare i dispositivi di protezione individuale sul mercato è davvero difficile: “La conseguenza potrebbe essere una nuova chiusura dello studio”. Ecco la sua lettera

Buongiorno.

Sono Roberta Graziani, un’odontoiatra di Busto Arsizio. Questa mia vuole essere una lettera di denuncia, dettata da un profondo sconforto.

Dopo l’emergenza nazionale, in cui ho potuto assicurare per due mesi solo prestazioni non differibili, mi trovo ora a dover affrontare il problema di non poter lavorare con serenità. I famosi dpi (dispositivi di protezione individuale, ndr) che in periodo di crisi i miei colleghi ed io abbiamo donato a medici di base ed ospedali -necessari ora per ritornare a lavorare nel rispetto dei protocolli-, sono non disponibili o ci vengono consegnati in quantità limitata.

Non è possibile continuare a lavorare a queste condizioni. La mia deontologia professionale e personale, che mi fa mettere al primo posto la salute dei miei pazienti, si costerna di fronte a questa situazione. Se ciò dovesse persistere, la conseguenza potrebbe essere una nuova chiusura dello studio per tutelare i miei pazienti, i miei dipendenti e me stessa. Ho scritto anche al Presidente del Consiglio Conte e sono in fiduciosa attesa di una Sua risposta.

Spero che questa denuncia serva per affrontare e risolvere il problema. Come tutti, desidero lavorare in sicurezza e tranquillità.