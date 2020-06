“Ho detto sì al test sierologico, ma mi hanno indicato la sede sbagliata”

Riportiamo la lettera firmata di un lettore, che ha accettato l’invito dell’indagine nazionale. È stato inviato, però, in un centro che non era coinvolto nei test

Buongiorno, vorrei segnalare quanto accaduto questa mattina.

Partiamo dal fatto che la nostra terzogenita è stata ‘selezionata’ per fare il test sierologico.

Siamo infatti stati contattati dalla nostra pediatra, alla quale abbiamo dato il consenso. (vorrei sottolineare che alla pediatra è stata messa fretta dall’ASL per dare i nominativi…)

Dopo essere stati contattati per fissare l’appuntamento dalla CRI, questa mattina ci siamo recati presso l’ASL di Malnate.

Mia moglie si è presentata in segreteria, mentre io e la piccola attendevamo il nostro turno diligentemente in coda.

Al ché esce mia moglie, e mi comunica le seguenti parole: il test non lo fanno, perché non hanno i programmi, non erano attrezzati per eseguire quel tipo di test. Questo non per una loro mancanza, bensì da parte del Ministero preposto.

Adesso io mi domando e dico: dai la disponibilità per contribuire allo studio del CoViD, perdi magari mezza giornata di lavoro, gli altri 2 figli sistemati la sera prima dai nonni, tutto questo per cosa???

Scusate lo sfogo, ma questa è l’ennesima dimostrazione di uno Stato allo sbando totale.

La lettera racconta di un cortocircuito nella convocazione dei candidati. I prelievi, infatti, vengono fatti dall’asst Sette Laghi all’ospedale di Varese, nel padiglione Santa Maria. I residenti di Malnate devono far riferimento , quindi, all’ospedale varesino. Le convocazioni vengono effettuate da Croce Rossa sede regionale.