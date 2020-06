Dieci volontari per 30 famiglie, la Caritas di Solbiate Olona non si ferma

La Caritas di Solbiate Olona è stata molto impegnata in queste settimane di lockdown e il carico di lavoro per i volontari è aumentato. Enrico Della Valle è uno dei volontari che ha gestito gli aiuti raccolti dal carrello solidale del supermercato Tigros di via Rossini.

«Il cuore dei solbiatesi si è fatto vedere – ci racconta – con centinaia di kg di alimenti raccolti in queste settimane: 50 litri latte, 40 confezioni caffè, 40 pacchi di biscotti, 80 succhi di frutta, 10 kg zucchero, 25 omogeneizzati,10 litri olio oliva, 25 vasetti di sughi pronti, 10 kg di farina, 70 kg di pasta, 20 kg riso, 110 scatolette di tonno, 180 legumi, 110 bottigliette di pelati, un centinaio di confezioni di dolce. È quello che abbiamo raccolto in un mese e mezzo». L’iniziativa non si è fermata con la fine della quarantena.

L’emergenza prosegue per chi, in questo periodo, ha perso il lavoro. La Caritas del paesino della Valle Olona segue normalmente 25 famiglie in collaborazione coi Servizi Sociali del Comune ma in periodo di Covid se ne sono aggiunte altre 5-6. Un lavoro portato avanti da una decina di persone che collaborano spalla a spalla: «Non ci occupiamo solo di spese ma anche di pagare le bollette luce e gas di un certo numero di persone» – conclude Della Valle.

La Caritas ha un centro di ascolto in via XXV Aprile 4.