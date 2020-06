Diplomi per l’Anno Accademico 2019-2020: cambia l’esame finale all’Icma

Nuove modalità di diploma per l’Anno Accademico 2019/2020 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. A causa del protrarsi delle misure restrittive indicate dal Governo e dal Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per contrastare l’emergenza sanitaria, l’Academy con sede a Villa Calcaterra ha deciso di attuare alcuni cambiamenti per la fase conclusiva del percorso formativo.

Per prima cosa si è ritenuto necessario posticipare gli esami finali, solitamente programmati in estate, che slitteranno a fine settembre. Mentre per gli studenti dell’indirizzo di recitazione il test consisterà, come in passato, in tre prove – l’interpretazione di un monologo, un’improvvisazione e una lettura – assegnate dai docenti, per gli iscritti al corso di regia/filmmaking sono previste alcune variazioni.

L’Istituto conferma la volontà di far realizzare a ognuno degli aspiranti registi il proprio cortometraggio di diploma o progetto video (spot pubblicitario, videoclip musicale, documentario, puntata pilota di serie), utile come biglietto da visita per presentarsi sul mondo del lavoro, ma poiché al momento non sussistono le condizioni di sicurezza per impegnarsi su un set, le produzioni sono state inevitabilmente rinviate ai prossimi mesi.

Da qui la decisione dell’Istituto di modificare la modalità di esame e introdurre due nuove prove da sostenere davanti alla commissione dei docenti: la discussione della sceneggiatura del corto o del progetto video, e la presentazione di una tesi scritta, accompagnata da un breve video essay (video saggio), nel quale dovrà essere inserita una scena girata in autonomia, con i mezzi disponibili.

I temi proposti per le tesi spaziano dal cinema, alla televisione, alla pubblicità: da “Il colore nella narrazione filmica” a “La serialità e il cinema espanso”, da “L’intelligenza artificiale al cinema”, a “Il decentramento degli elementi in un’inquadratura”. Si è inoltre deciso di proporre due argomenti legati alla situazione causata dal coronavirus: “Come i Brand hanno affrontato l’emergenza Covid-19” e una riflessione sull’isolamento e sul ribaltamento del rapporto tra realtà e finzione, attraverso frammenti di film. Questa procedura consentirà agli allievi di diplomarsi con una valutazione basata su una prova studiata appositamente per far emergere quanto appreso durante il percorso accademico.

Non appena verrà data la possibilità di lavorare nuovamente in troupe (anche se ridotte e seguendo le nuove disposizioni che verranno comunicate) l’Istituto metterà a disposizione, a chi ne farà richiesta, le attrezzature tecniche, le professionalità di cui gli studenti dovessero avere necessità (truccatore, fonico, ecc) e il tutoraggio dei docenti, per portare comunque a termine i progetti video.

Prosegue infine l’attività per le preiscrizioni all’anno accademico 2020/2021. In attesa di poter riaprire le porte di Villa Calcaterra è possibile richiedere informazioni sui corsi prenotando un colloquio telefonico (con il modulo pubblicato sul sito dell’Istituto) oppure inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@istitutoantonioni.it.