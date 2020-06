Direttivo della Regio Insubrica, all’ordine del giorno la ripartenza post Covid

Il Comitato direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica si è riunito oggi in videoconferenza a Mezzana. Primo punto all’ordine del giorno della seduta la fase post emergenza Covid.

Al tavolo, con i rappresentanti delle province italiane anche il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Norman Gobbi.

Vista la difficile situazione sanitaria vissuta da tutti i territori della Regio è stato deciso di finanziare progetti che mirano alla ripartenza post Covid in ambito turistico e ambientale. Un particolare focus sarà dedicato anche al capitolo sanità, fortemente provato su entrambi i fronti. Si è accennato per esempio all’avvio di futuri monitoraggi proprio in ambito sanitario.

La Regione Lombardia che, in questi mesi presiede il Comitato internazionale, ha proposto di dare vita ad un tavolo permanente di confronto allargato alle rappresentanze parlamentari di tutti i territori.

I lavori si sono conclusi con l’arrivederci a settembre.

Il 18 infatti, l’assemblea generale della Comunità di lavoro si riunirà in Italia, ad Arona. In quell’occasione si celebrerà il 25 anni di lavoro della Regio Insubrica. A settembre inoltre la Lombardia passerà il testimone della presidenza alla Regione Piemonte.