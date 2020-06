Donna incastrata in una cancellata a Fagnano Olona, salvata da Vigili de Fuoco e Carabinieri

Intervento particolare questa mattina in via Solferino a Fagnano Olona. I Carabinieri della locale stazione sono dovuti intervenire, insieme ai Vigili del Fuoco di Busto Arsizio, all’esterno di una abitazione a seguito di alcune chiamata al 112 arrivate da diverse persone che segnalavano la presenza di una persona intrappolata con gli indumenti sugli spuntoni dell’inferriata delimitante il muro di cinta di un’abitazione.

Il soggetto è stato in effetti indentificato in una donna 60enne di Solbiate Olona, affetta da un disagio psichico. La donna, in forte stato confusionale, ha spiegato che intendeva raggiungere il tetto dell’abitazione per soccorrere un proprio familiare, in realtà inesistente. A seguito delle operazioni di soccorso la donna, che fortunatamente non ha riportato lesioni, è stata trasportata da personale sanitario in ospedale a Busto Arsizio dove è stata ricoverata nel reparto psichiatrico.