Doveva finire di scontare una pena per furto, arrestato 46enne a Luino

I Carabinieri della stazione di Luino hanno arrestato, nei giorni scorsi a Brezzo di Bedero, un 46 enne originario di Milano ma residente da anni nel luinese, anche se negli ultimi tempi era difficile rintracciarlo perché diventato senza una fissa dimora.

Si tratta di un operaio conosciuto ai militari della stazione che, dopo alcuni giorni di appostamenti nei luoghi maggiormente frequentati, sono riusciti a rintracciarlo all’interno di un appartamento, non suo, ma di cui aveva recentemente avuto la possibilità di alloggiare.

I Carabinieri hanno setacciato le piazze e i bar come la zona di via XXV aprile dove si trovano, molto spesso, persone da sottoporre a controlli.

L’arresto è stato disposto dal Tribunale di Varese come residuo pena di 6 mesi che l’uomo deve ancora scontare per un furto commesso a Luino nel 2010 all’interno di una abitazione e per il quale era già stata emessa la condanna. Il 46enne è stato poi accompagnato al carcere Miogni di Varese.