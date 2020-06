Emergenza climatica, anche Porto Valtravaglia firma la dichiarazione

I giovani della Comunità Operosa da tempo sono impegnati in attività di sensibilizzazione sui temi riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione delle buone pratiche.

Uno degli obiettivi che si sono prefissati è far sottoscrive la dichiarazione di emergenza climatica ai Comuni dall’Alto Verbano; si potrà così creare un’ampia e condivisa modalità d’azione.

I nostri Comuni sono già attivi e sensibili sul piano ecologico, i ragazzi e le ragazze vorrebbero che ciascuno possa mettere in comune le sue strategie e allo stesso tempo poterne conoscere di nuove, in una parola “fare rete”. Oltre a ciò vorrebbero offrire il loro contributo per ampliare queste buone pratiche e per diffonderle sempre più fra i cittadini grazie anche al lavoro portato

avanti nell’ambito della “Rete per il Clima del Verbano” di cui la Comunità Operosa è socio fondatore (www.reteperilclimadelverbano.it ).

Ovviamente lo stop per il Covid-19 ha rallentato questo progetto, rallentato ma non fermato.

Infatti il Comune di Porto Valtravaglia il 27 maggio ha invitato un rappresentante dei giovani della Comunità Operosa per presentare a tutto il consiglio la proposta.

Il sindaco, Ermes Colombaroli, aveva già dato un parere positivo, sicuro che tutta la giunta avrebbe condiviso gli obiettivi della dichiarazione, e così è stato! Dopo aver chiesto alcuni chiarimenti hanno approvato all’unanimità l’adesione.

Siamo ora a cinque comuni firmatari: Laveno Mombello, Brezzo di Bedero, Germignaga, Castello Cabiaglio ed ora anche Porto Valtravaglia.



A breve la stessa dichiarazione verrà sottoposta all’attenzione del Comune di Maccagno, già molto sensibile ai temi ambientali.

Per gli interessati a tutte le attività svolte ed in programma sarà possibile seguire le interviste che la prof.ssa Stefania Barile farà alle nostre ragazze a RMF (Radio Missione Francescana); questo il blog

su cui è possibile riascoltarle: http://www.rmf.it/filosofia-per-tutti

Le sfide che aspettano queste ragazze e questi ragazzi sono tante e impegnative, ma sono decisi e convinti: sentirete ancora parlare di loro!