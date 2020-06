Esami di maturità: nominati tutti i presidenti di commissione

Una lotta contro il tempo ma, a meno di una settimana dall’inizio degli esami di maturità, tutte le commissioni lombarde avranno il proprio presidente.

Grazie anche all’ordinanza ministeriale che di fatto ha permesso la precettazione, l’Ufficio scolastico regionale ha completato la nomina dei presidenti, unici membri esterni delle commissioni d’esame.

Nella sola provincia di Varese ne mancavano un’ottantina mentre in tutta la regione si contavano 700 commissione scoperte.

Dal 17, quindi, potranno prendere il via i colloqui previsti come unico momento di verifica della preparazione dei maturandi. Le scuola hanno attuato il piano di sicurezza e predisposto le misure previste dai protocolli.

Proprio questa mattina, l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli aveva dichiarato: « Se gli esami di Stato dovranno essere il banco di prova della ripartenza della Scuola. allora facciamo fatica ad essere ottimisti. Solo ieri a molti maturandi è stato preannunciato un possibile slittamento della data, in attesa di comporre le commissioni, che si sta rivelando più difficile di una ‘mission impossible’, nonostante le deroghe approvate dal Ministero anche se con evidente ritardo. Pur abituati a una politica che annuncia e smentisce non possiamo che stigmatizzare questa modalità soprattutto nei confronti degli studenti che, più di tutti, hanno subito gli effetti della pandemia. A loro più che mai si deve chiarezza sia per l’esame di Stato che si apprestano a sostenere, sia rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico e formativo nella massima sicurezza».

Lunedì 15 giugno, quindi, le commissioni si insedieranno ed estrarranno la lettera da cui partire con i colloqui che dovrebbero esaurirsi entro fine mese o, al massimo, inizi di luglio.