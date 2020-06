Escape room Milano, come organizzare l’evento di Team Building perfetto

Saper lavorare in gruppo è una soft skill fondamentale per l’attività di qualsiasi azienda. Per favorire la formazione di un gruppo di lavoro coeso e collaborativo è sempre più comune programmare degli eventi di team building, uno strumento efficace per stringere legami positivi con i propri colleghi. Tra le varie attività che si possono svolgere, l’evento di Team Building perfetto è l’Escape room a Milano, in cui è indispensabile che il gruppo lavori insieme, per provare ad uscire dalla stanza prima che scada il tempo.

Perché fare team building in una Escape Room ?

Esistono due tipologie di Team Building: la prima è quello formativo, in cui vengono organizzate in modo molto strutturato delle attività formative, la seconda invece è il team building ludico, che consiste nello svolgere con i propri colleghi delle attività che consentono a un team di sviluppare empatia. Tra quest’ultime ci sono corsi di cucina, centri benessere, attività sportive di squadra e le Escape room.

Utilizzare una partita in una Escape room Milano come momento di Team Building può essere d’aiuto poiché permette alle persone di sfidarsi e collaborare con l’obiettivo comune di raggiungere l’evasione. Il lavoro di squadra permetterà di rendere più solide alcune relazioni tra colleghi, scaturirne di nuove o ripararne altre, magari danneggiate in precedenza.. Infatti, tra le diverse capacità che si possono apprendere da questo tipo di attività ci sono:

Comunicazione e ascolto : per risolvere i vari enigmi che vengono sottoposti al gruppo durante il gioco è necessario che i vari membri si ascoltino e comunichino tra loro in modo costruttivo e questo può sicuramente avere dei risvolti positivi nel lavoro quotidiano del team;

: per risolvere i vari enigmi che vengono sottoposti al gruppo durante il gioco è necessario che i vari membri si ascoltino e comunichino tra loro in modo costruttivo e questo può sicuramente avere dei risvolti positivi nel lavoro quotidiano del team; Leadership : durante la partita naturalmente verrà stabilito un leader naturale del gruppo, ovvero colui che riesce a prendere il controllo e a guidare il team nella risoluzione delle varie parti del gioco, così facendo non si è vincolati a un leader imposto, permettendo ai leader reali di farsi notare e di esprimersi;

: durante la partita naturalmente verrà stabilito un leader naturale del gruppo, ovvero colui che riesce a prendere il controllo e a guidare il team nella risoluzione delle varie parti del gioco, così facendo non si è vincolati a un leader imposto, permettendo ai leader reali di farsi notare e di esprimersi; Senso di gruppo: in una Escape room è necessario che tutti i membri della squadra partecipino attivamente, per questo si riesce a formare un forte senso di gruppo che, se coltivato, può essere mantenuto anche in azienda durante il lavoro vero e proprio.

Come funziona una Escape Room Milano

Il concetto basilare di ogni Escape room è molto semplice: il gruppo viene chiuso in una stanza e ha un tempo prestabilito per provare ad uscire, risolvendo i numerosi enigmi che si presenteranno nel corso del gioco. Le stanze però possono differenziarsi molto, per ambientazione e dimensioni. Le principali caratteristiche di una Escape room sono:

Ambientazione : può essere storica, horror, fantascientifica o ambientata in un mondo magico, in base a questo cambierà la storia della stanza e la tipologia di enigmi da affrontare, ma l’obiettivo è sempre quello di riuscire a scappare il prima possibile;

: può essere storica, horror, fantascientifica o ambientata in un mondo magico, in base a questo cambierà la storia della stanza e la tipologia di enigmi da affrontare, ma l’obiettivo è sempre quello di riuscire a scappare il prima possibile; Dimensioni : a seconda delle dimensioni della stanza il gioco può essere più o meno complesso e, in alcuni casi, può consistere anche in più di una stanza, in ogni caso lavorare in team sarà indispensabile per riuscire nel gioco;

: a seconda delle dimensioni della stanza il gioco può essere più o meno complesso e, in alcuni casi, può consistere anche in più di una stanza, in ogni caso lavorare in team sarà indispensabile per riuscire nel gioco; Tempo : solitamente una partita ha una durata di un’ora, al termine dei minuti concessi, la missione viene considerata fallita, anche se ci sono casi in cui è previsto più tempo, sempre in base alla difficoltà degli enigmi e al loro numero;

: solitamente una partita ha una durata di un’ora, al termine dei minuti concessi, la missione viene considerata fallita, anche se ci sono casi in cui è previsto più tempo, sempre in base alla difficoltà degli enigmi e al loro numero; Restrizioni: una regola che vige in tutte le Escape room (Milano in particolare è molto attenta a questi aspetti) è quella di non portare all’interno nessun dispositivo che potrebbe semplificare la risoluzione degli enigmi, solitamente questi vengono lasciati all’interno di alcuni armadietti chiusi a chiave e recuperati una volta che il gioco è terminato.

Perciò, partecipare a questo tipo di attività costringe il gruppo a lavorare in modo coeso e a collaborare per un unico obiettivo. Senso collettivo, gestione del tempo, cooperazione e sinergia sono delle caratteristiche indispensabile a un team di lavoro e che possono essere stimolate partecipando a una Escape Room Milano, che oltre a essere un’attività divertente può anche rivelarsi particolarmente utile per migliorare lo spirito di gruppo.

Escape Room Milano: Evasion Milano

Tra le varie Escape Room, Milano presenta numerose alternative: in particolare, Evasion Milano offre dei servizi appositi per le attività aziendali di Team Building. Stimolare il lavoro di squadra e la collaborazione possono diventare il punto di forza del tuo team; partecipare ad una Escape room è un’occasione da non perdere, per migliorare i rapporti tra colleghi, divertendosi.