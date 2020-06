Estate insieme, via alla raccolta fondi per il cinema all’aperto a Besnate

Insieme al cinema, all’aperto, per riprendersi (in sicurezza) un pezzo di socialità e aiutare anche il comparto del cinema e dello spettacolo, messo in ginocchio da tre mesi e mezzo di stop totale.

«Arena Estiva» è il nome del progetto lanciato dal Cinema Incontro di Besnate: un crowdfunding per raccogliere i fondi necessari ad allestire il cinema all’aperto nel cortile dell’oratorio, di fianco al cinema (l’Incontro è una tipica “sala della comunità” della parrocchia).

“Una soluzione che permetta di farci sentire quest’estate ancora viva”, scrivono nella presentazione del crowdfunding, che nelle prime 24 ore è partito alla grande. «L’abbiamo aperto ieri, è stata veramente una sorpresa» dice Riccardo Checchin, uno dei coordinatori dei volontari.

Un post su facebook, l’invio agli iscritti alla newsletter e in un attimo si sono raccolti già 565 euro su 5mila, la cifra che costituisce il primo obbiettivo fissato. L’allestimento complessivo costerebbe «10-11mila euro», ma ovviamente sarebbero dotazioni (schermo, sedute) utili anche per gli anni successivi.

Il valore del cinema all’aperto è doppio: «È un segnale per ricominciare, per salvare il cinema e il mondo dello spettacolo che è fermo da febbraio, un settore da cui dipende anche il lavoro di molte persone». E se questo non ha impatto immediato sul territorio, ce l’ha eccome l’idea di creare uno spazio pubblico in sicurezza: «Per dare un momento di svago per l’estate, visto l’azzeramento degli eventi, delle sagre, del nostro Minipalio nelle forme tradizionali» (il palio si svolgerà in forma digitale).

L’ultimo film in programmazione, a febbraio, era Odio all’estate, il ritorno in gran spolvero del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo alcuni film precedenti non proprio esaltanti. Odieremo l’estate 2020 fatta di rinunce e paure? Forse non è inevitabile, forse invece si imparerà a riscoprire luoghi dietro casa e a vivere una socialità nuova? A Besnate ci provano: l’idea è di fare otto proiezioni, tra luglio e agosto. Duecento spettatori per ognuna:

Le info sulla campagna sono sul sito www.cinemaincontro.com