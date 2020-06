Estratta la cisterna che ha causato l’inquinamento al campo dei fiori

Niente foto, nessuna dichiarazione, nessun commento per chi è salito fino lassù.

Ma l’attività in cima al Campo dei Fiori quest’oggi, 25 giugno, è stata intensa all’interno della caserma militare in cima al monte, di solito chiusa ma oggi aperta al personale di Arpa, Provincia di Varese e, necessariamente, dei “padroni di casa” gli unici in grado di aprire le porte della zona militare, l’Esercito Italiano.

In quella che è la loro stazione radio è infatti conservato il serbatoio ammalorato, che secondo indiscrezioni dovrebbe essere stato estratto in giornata insieme al terreno sottostante, da rimuovere.

Nella giornata erano previsti anche campionamenti dei terreni circostanti: tutte attività propedeutiche agli ulteriori, necessari, accertamenti nonchè all’attività di indagine e bonifica previsti dalla legge.