Experience Summer Camp: la più vasta scelta di Camp Estivi per bambini e ragazzi in Italia

Per chi non li conoscesse, gli Experience Summer Camp sono, dal 1985, un punto di riferimento nel settore dei campus estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 21 anni.

Si tratta di vacanze sportive (dedicate a tutti gli Sport come calcio, basket, volley, nuoto ecc.) oppure tematiche (dedicate alle passioni dei giovani, come danza, DJ, avventura, teatro, magia, scrittura, musica, eSports ecc.), fino ad arrivare alle vacanze in lingua inglese o tedesca oppure ai viaggi studio (per i più grandicelli). Negli ultimi anni, le proposte organizzate da Sport & Holidays sono state denominate “Gazzetta Summer Camp”, grazie al rapporto di collaborazione con La Gazzetta dello Sport.

Gli Experience Summer Camp si svolgono da giugno a settembre in bellissime località naturalistiche di mare e di montagna, e si dividono in alcune principali tipologie:

Camp Multisport , con istruttori specializzati in ben 35 discipline sportive diverse al mare o in montagna;

, con istruttori specializzati in ben 35 discipline sportive diverse al mare o in montagna; Camp in Lingua straniera & Sport, per una vacanza all’insegna dell’inglese o del tedesco ma anche di sport e nuove amicizie;

per una vacanza all’insegna dell’inglese o del tedesco ma anche di sport e nuove amicizie; Camp Tecnici e Stage di Alta Qualificazione , per chi vuole approfondire una singola disciplina sportiva;

, per chi vuole approfondire una singola disciplina sportiva; Camp Tematici , dedicati alle passioni e hobby dei giovani;

, dedicati alle passioni e hobby dei giovani; Soggiorni Studio, vere e proprie esperienze all’estero.

Che la passione del proprio figlio o figlia sia il calcio o la pallavolo, il basket o l’arrampicata, oppure persino la scherma, la ginnastica artistica, la pallanuoto, ma anche la musica, gli scacchi o la magia, i Summer Camp targati Experience hanno quasi sicuramente quello che stai cercando.

Questo grazie all’organizzazione estremamente strutturata, composta da oltre 1.500 persone dello staff divise istruttori tecnici, coordinatori, tutor, accompagnatori e staff direttivo. Lo staff è composto da tecnici federali ma anche da campioni dello sport e medaglie olimpiche, e i Camp sono creati in collaborazione con società e club di Serie A, tra cui Leeds United FC, UYBA Volley e molte altre.

Per esempio, durante il Camp Nuoto si nuoterà assieme a Massimiliano Rosolino o Domenico Fioravanti, nel Camp Basket ci si allenerà con Massimo Bulleri o Milos Kovac, nella Pallanuoto con Alessandro Bovo e via dicendo. Da molti anni, Experience Summer Camp organizza anche vacanze con il “proprio idolo”, dove i giovani vivono un’esperienza a stretto contatto con il loro cantante o personaggio preferito (tra gli ospiti degli ultimi anni vi sono, ad esempio, Irama, Federica Carta, Benji & Fede e molti altri).

Novità 2020

Ogni anno gli Experience Summer Camp si rinnovano introducendo nuove proposte in base all’esigenza e ai gusti dei giovani e delle loro famiglie, oltre ad organizzare sempre i Camp più “classici”.

Tra le novità 2020:

Camp Magia con Jack Nobile e Hyde, un vero e proprio Camp dedicato alla Cartomagia, Micromagia e Cubomagia, con due astri nascenti del panorama italiano (il “solo” Jack Nobile ha quasi 900.000 iscritti su YouTube!);

un vero e proprio Camp dedicato alla Cartomagia, Micromagia e Cubomagia, con due astri nascenti del panorama italiano (il “solo” Jack Nobile ha quasi 900.000 iscritti su YouTube!); Camp eSport & Digital Education, dedicato all’uso corretto e responsabile dei cellulari e dei videogiochi grazie ad una “terapia” che comprende anche lo sport all’aria aperta;

dedicato all’uso corretto e responsabile dei cellulari e dei videogiochi grazie ad una “terapia” che comprende anche lo sport all’aria aperta; Camp Basket in inglese, dedicato a coloro che vogliono migliorare la propria lingua e al contempo divertirsi giocando a basket.

La particolarità degli Experience Summer Camp è data dal fatto che tutti i Camp comprendono la pratica di sport e attività motoria all’aria aperta (per lo più non agonistica, ad eccezione dei Camp e Stage di Alta Qualificazione): la filosofia che li caratterizza dal 1985 è infatti legata all’importanza del movimento nell’infanzia ma anche nell’adolescenza, anche come strumento formativo e di crescita personale.

Località

Ad accogliere i partecipanti ogni estate ci sono splendide località montane come Canazei e Campitello di Fassa (Dolomiti Trentine, Patrimonio Unesco), S. Lorenzo, Terme di Comano, Lavarone, Moena, Vigo di Fassa, Predazzo e Crego di Premia, mentre per gli amanti del mare si potrà optare per Lignano Sabbiadoro e Marina Julia. È possibile visualizzare tutte le info sulle località sul sito ufficiale www.experiencecamp.it.

Alcune informazioni utili

Prima di lanciarsi nella ricerca dell’Experience Summer Camp più adatto al proprio/a figlio/a, è bene sapere che:

I Camp si rivolgono a bambini e ragazzi, principalmente non accompagnati dai genitori (anche se è possibile la formula Day Camp) tra 6-17 anni per i Camp Multisport; 6-20 anni per Camp Tecnici e 6-21 anni per i Camp Tematici;

tra 6-17 anni per i Camp Multisport; 6-20 anni per Camp Tecnici e 6-21 anni per i Camp Tematici; Per le date e le fasce di età di ogni singolo campus o per maggiori dettagli consultate il sito ufficiale .

di ogni singolo campus o per maggiori dettagli consultate il . È disponibile un servizio di trasporto organizzato da alcuni punti di partenza tra cui Varese, Busto Arsizio, Milano, Brescia, Bergamo, Verona ecc.

Le località sono: al mare a Lignano Sabbiadoro (UD) e Marina Julia (GO) e i n montagna in Val di Fassa, Val di Fiemme, Val Antigorio, Alpe Cimbra San Lorenzo, Sappada

a Lignano Sabbiadoro (UD) e Marina Julia (GO) e i in Val di Fassa, Val di Fiemme, Val Antigorio, Alpe Cimbra San Lorenzo, Sappada I partecipanti vengono seguiti da uno staff composto da istruttori, tecnici, tutor, coordinatori, staff medico e direttivo, con un rapporto medio che arriva a 1 adulto ogni 4 partecipanti, perciò: massima sicurezza!

composto da istruttori, tecnici, tutor, coordinatori, staff medico e direttivo, con un rapporto medio che arriva a 1 adulto ogni 4 partecipanti, perciò: I posti disponibili per i vari campus sono limitati , perciò affrettatevi a scegliere il vostro preferito e prenotare.

per i vari campus sono , perciò affrettatevi a scegliere il vostro preferito e prenotare. Per prenotare è necessario completare il form online indicando le proprie preferenze.

Maggiori dettagli – Contatti

Sul sito ufficiale www.experiencecamp.it è possibile trovare tutte le proposte e maggiori informazioni per ciascun Camp. Per avere info più specifiche è possibile mandare una mail a info@xpcamp.it oppure chiamare il numero 0331 33 37 24.