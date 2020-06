Fagnano Olona non dimentica Carolina, l’ostetrica che fece nascere più di 3 mila bambini

Il 4 giugno del 2019 Carolina Castiglioni, storica ostetrica di Fagnano Olona e della Valle Olona, avrebbe compiuto 100 anni. Scomparsa nel 2017 all’età di 98 anni, è stata insignita della benemerenza civica dall’amministrazione comunale. Tra le sue braccia sono passati più di 3 mila bambini oggi adulti e in tantissimi hanno un ricordo legato alla sua figura. Per questo Carmelo Corrado Occhipinti e la casa editrice Albaccara stanno raccogliendo questi ricordi per dedicarle un libro.

Sulla pagina facebook a lei dedicata, gli amministratori scrivono: «Vogliamo ricordarla con i racconti, le testimonianze e gli aneddoti di chi, per diversi motivi, l’ha conosciuta durante la sua lunga vita. Da alcuni mesi stiamo lavorando a un libro che ripercorra la sua storia: l’infanzia alle Fornaci, la vita durante la guerra e la professione che ha vissuto pienamente per più di cinquant’anni. Desideriamo raccogliere le esperienze e i racconti di coloro che l’hanno conosciuta».

Potete scrivere e commentare direttamente sulla pagina creata ad hoc (https://www.facebook.com/I-100-anni-di-Carolina-Castiglioni-2335894733400777/), informare parenti e amici che non usano Facebook e mettervi in contatto col figlio Giovanni Pigni (telefonate al numero 0331/380222).