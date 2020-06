Farioli: “Servono soluzioni per elementari e medie. Non solo didattica a distanza”

Di tempo ce n’è sempre meno e istituti comprensivi e superiori navigano ancora a vista su quello che sarà l’inizio del nuovo anno scolastico del quale, al momento, si conosce la data: il 14 settembre. Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un fondo da 330 milioni di euro per opere di edilizia leggera che possano aiutare gli istituti a provvedere alle esigenze di maggiori spazi all’interno delle scuole e colmare il “digital divide” che non permetterebbe a molti studenti di seguire le lezioni con la cosiddetta didattica a distanza.

Oltre al braccio di ferro tra il presidente della Provincia Emanuele Antonelli con la dirigente dell’Ite Tosi Amanda Ferrario, di cui l’ultima puntata è di ieri (17 giugno) con una lettera al veleno dello stesso Antonelli contro l’intenzione della dirigente di allargare alcune aule della scuola di viale Stelvio, c’è anche la questione degli istituti comprensivi di Busto Arsizio (di competenza comunale) che – come conferma l’assessore all’Istruzione Gigi Farioli – si stanno muovendo presentando proposte di adeguamento delle strutture alla nuova situazione.

«Il tempo stringe e abbiamo già un tavolo di lavoro con tutti i dirigenti che sta lavorando su questo aspetto – spiega – so che dal 19 giugno si potrà prenotare questi fondi per poterli utilizzare entro fine giugno. Abbiamo ricevuto le prime proposte da alcuni istituti che necessitano di interventi minimi ma da mettere in cantiere il prima possibile».

Si tratta di fondi PON che il Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione la prossima settimana attraverso un avviso pubblico che sarà disponibile sul sito istituzionale. In questi giorni, insieme agli Enti Locali, si stanno definendo i criteri per la distribuzione delle risorse. Nel frattempo il Ministero ha deciso di accelerare le procedure amministrative che servono per accedere ai finanziamenti. Già dal 13 giugno, infatti, gli Enti Locali possono accreditarsi sulla piattaforma amministrativa attraverso la quale otterranno tutte le credenziali che serviranno per poter partecipare al bando che si aprirà la prossima settimana. Normalmente l’accreditamento avviene dopo l’uscita dell’avviso con le risorse disponibili. Con questa accelerazione sarà possibile, anticipando una parte delle operazioni, garantire l’assegnazione dei fondi entro la fine del mese di giugno.

La paura di Farioli è che «si arrivi ad inizio anno scolastico senza avere la certezza di poter dare a più studenti possibili la possibilità di seguire la didattica in classe andando ad erodere uno dei principi sacrosanti della scuola italiana che azzera le differenze di classe mettendo tutti sulla stessa linea di partenza. In particolar modo sono preoccupato per i bambini di prima elementare e di prima media che rischiano di iniziare l’anno con un approccio alla scuola privo di quel contatto sociale che è alla base del nostro sistema scolastico».

Su questo punto Farioli sembra avere le idee chiare ma, dopo quello che è accaduto alla dirigente dell’Ite Tosi, il timore di un eccesso di prudenza da parte di Antonelli anche sul fronte comunale rischia di far perdere l’occasione e di ritrovarsi ad inizio anno scolastico con scuole che non potranno garantire alla maggior parte degli studenti la presenza in classe: «Non va alimentato uno scontro ma una stretta collaborazione. Servono soluzioni anche temporanee come tensostrutture, strutture a cupola fisse o rimovibili». L’assessore prova a riportare il dialogo tra il mondo della scuola e il sindaco/presidente. Una scelta va fatta, che sia l’abbattimento di qualche parete o la realizzazione di un’area esterna.