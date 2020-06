Fontana “strappa” la promessa a Galimberti: “Nella ex Caserma fate posto alle associazioni d’arma”

La risposta non è stata nettissima, ma l’accordo sembra fatto: il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, ha “strappato una promessa” al sindaco di Varese Davide Galimberti che farà felici le associazioni d’arma varesine.

Lo ha fatto nel corso della diretta Youtube che ha presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi: in coda al suo intervento che ha sciorinato l’impegno economico della Regione nel progetto, ha chiesto infatti «Da cittadino, più che da amministratore coinvolto nel progetto» di «Trovare, a fine lavori, uno spazio anche per quelle associazioni d’arma che in questa caserma hanno la sede da molti anni, e hanno contribuito a mantenerla in ordine, ad assicurare un minimo di vita al palazzo di fatto abbandonato, e che non si sono mai tirate indietro nel momento in cui abbiamo chiesto collaborazione per la città».

Una richiesta che non poteva essere rimandata al mittente, e su cui il sindaco ha promesso di ragionare: «Proseguendo un dialogo che si è aperto qualche mese fa».

A parte questa promessa, il dialogo è stato sereno, e ha sottolineato l’unità di intenti dell’ex sindaco, ora Governatore della Lombardia, e l’attuale sindaco, per riqualificare uno spazio nel centro città da troppo tempo degradato. «Siamo molto contenti di essere arrivati a render concreto questo progetto, e dobbiamo ringraziare l’allora presidente della regione Maroni: senza il il suo sostanziale apporto di denaro sarebbe stato difficile andare oltre i sogni» ha sottolineato Fontana. «Un progetto molto bello, che fa pensare a Varese come città che crede nella cultura e nei giovani»

Insieme ai due protagonisti politici, moderati dal giornalista Rai Roberto Pacchetti, hanno partecipato anche il rettore dell’epoca dell’accordo, Alberto Coen Porisini, e il dirigente dell’urbanistica Gianluca Gardelli, che ha illustrato nei particolari il progetto, svelando le tavole inedite del progetto.

La tavola del progetto che mostra i portici

Tra le altre caratteristiche, Gardelli ha svelato che nel progetto verranno ripristinati i portici al piano terra che facevano parte del progetto originario, e ne alleggerivano l’aspetto, ma che erano stati eliminati per motivi strutturali. L’intera presentazione è disponibile nel canale youtube del comune, che si può far partire anche dalla finestra qui sopra.

Per quanto riguarda i tempi, il sindaco Galimberti azzarda solo quelli della partenza: «Contiamo di iniziarli alla fine dell’estate. La conclusione dipenderà dalla complessità delle operazioni di restauro». Il progetto prevede la conclusione in 24 mesi.