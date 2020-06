Franceschini: “Investimenti in infrastrutture digitali per rilanciare il turismo”

“Per favorire la moltiplicazione degli attrattori del turismo internazionale, bisogna ragionare riguardo a investimenti che colmino le carenze delle infrastrutture digitali”.

Lo ha detto il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel corso dell’audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Un tema molto sentito anche in diverse zone di montagna.

“In molte aree del Paese, soprattutto in quelle al di fuori dei grandi flussi turistici, la connessione internet è del tutto insufficiente. I mesi del lockdown confermano l’urgenza di un intervento per potenziare la capacità di connessione su tutto il territorio nazionale, soprattutto al di fuori delle grandi città”, ha proseguito il Ministro annunciando la volontà di rifinanziare e rafforzare il tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive.