Fuga rocambolesca di un pusher a Varese poi trovato dagli agenti nel bidone dell’immondizia

Pomeriggio movimentato quello di mercoledì 17 giugno per i poliziotti di quartiere della questura di Varese, che hanno tratto in arresto, non senza difficoltà, un 22enne, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

Erano circa le 16 quando un equipaggio impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio aveva notato in piazzale Kennedy, un soggetto già noto, che alla sola vista degli agenti si è dato precipitosamente alla fuga. Ne è nato un inseguimento, dapprima lungo via Bainsizza e poi in via Tonale, dove il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Tuttavia i poliziotti non si sono dati per vinti e, anche con l’ausilio di un’altra volante, hanno iniziato una meticolosa caccia all’uomo. Dopo circa un’ora dall’ultimo avvistamento, gli uomini della questura hanno notato una recinzione di un cortile privato piegata verso l’interno.

Proprio all’interno di quel giardino i poliziotti hanno aperto un bidone dell’immondizia dentro il quale si trovava, rannicchiato, il giovane di origine gambiana, che, vistosi scoperto, si è scagliato con violenza verso gli agenti, che con non poche difficoltà son riusciti a contenerlo, grazie anche all’utilizzo dello spray urticante in dotazione e delle manette di sicurezza.

Una volta condotto presso gli uffici della questura, il 22enne è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di più di mezzo etto di marijuana oltre a circa 100 euro in contanti, provento dell’attività illecita di spaccio compiuta fino a quel momento.

A seguito dei rilievi fotodattiloscopici, il fermato è risultato già essere stato arrestato per ben tre volte per i medesimi fatti e che su di lui gravava la misura del divieto di dimora in Varese. T. A., queste le sue iniziali, è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

A seguito della convalida dell’arresto, il giudice presso il Tribunale di Varese ha applicato la misura del divieto di dimora nel comune di Varese.