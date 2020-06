Gadda (Iv): “In arrivo un milione e settecentomila euro per i centri estivi”

In arrivo per la provincia di Varese, fondi per circa un milione e settecentomila euro che i Comuni potranno destinare a terzo settore, scuole paritarie, oratori, e associazioni sportive dilettantistiche per favorire le attività dei ragazzi.

Ad annunciarlo la deputata varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda: «Il lockdown è stato davvero difficile per i nostri ragazzi e per le famiglie. Le relazioni sociali, il gioco, lo sport, stare all’aria aperta, sono parte integrante del percorso formativo e della crescita. Si tratta della cosiddetta “educazione non formale”, che si basa sulla inclusione sociale e sullo sviluppo delle potenzialità che ha ciascuno di noi. Una opportunità arriva dai centri estivi, che nei territori si fanno da sempre, ma che oggi ricoprono un ruolo ancora più importante. Ne ho parlato tanto con la ministra della famiglia Elena Bonetti, e sono orgogliosa che dal suo ministero arriveranno presto risorse a sostegno dei Comuni e degli enti che sono impegnati nell’organizzazione dei centri estivi. È la prima volta che lo Stato sostiene in modo diretto queste attività così importanti per il territorio e sono orgogliosa di avere dato il mio contributo di idee».

Nello specifico, arriveranno 133mila euro a Varese, 154mila euro a Busto Arsizio, 108mila a Gallarate, 75mila a Saronno e a seguire agli altri comuni che hanno fatto segnalazione, in proporzione al numero di residenti nella fascia di età 3-14 anni: «Queste risorse – conclude Maria Chiara Gadda – saranno un sostegno per le attività dei centri estivi e per quanto necessario a causa del Covid come interventi di pulizia, acquisto dei dispositivi individuali di protezione, riorganizzazione degli spazi».