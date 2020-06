A Gallarate arrivano i sacchi dei rifiuti, ecco giorni e orari di distribuzione

Si è conclusa ieri, giovedì 25 giugno, la distribuzione del kit annuale di sacchi dei rifiuti dedicato alle utenze commerciali a Gallarate. Adesso è il turno di quelle domestiche: la distribuzione di Aemme Linea Ambiente prenderà il via lunedì 6 luglio e si protrarrà sino a giovedì 30

Ciascuna utenza domestica in regola con il pagamento della Tari avrà diritto al ritiro di 150 sacchetti in mater- bi per la raccolta dei rifiuti organici, di 52 sacchi di colore giallo per la raccolta della plastica e di altrettanti di colore viola per i rifiuti indifferenziati.

L’avviso per il ritiro dei sacchi è stampato sul retro delle lettere per il pagamento della Tari, che i cittadini stanno ricevendo in questi giorni: l’avviso andrà presentato al momento del ritiro, insieme al documento d’identità dell’intestatario della Tassa Rifiuti.

La distribuzione sarà effettuata il mattino, dalle 9 alle 13 e il pomeriggio, dalle 14 alle 18, con unità mobili (furgoni) che gireranno per Gallarate e frazioni, sostando nei luoghi indicati nello specchietto qui sotto:

lunedì 06 luglio MADONNA IN CAMPAGNA Centro Commerciale Madonna in campagna martedì 07 luglio ARNATE via Pietro da Gallarate- parcheggio supermercato mercoledì 08 luglio SCIARE’ via Montenero-ponte Mornera giovedì 09 luglio CENTRO piazza libertà via Verdi- municipio venerdì 10 luglio MORIGGIA via Gramsci- parcheggio piscina sabato 11 luglio RONCHI via Padre Lega angolo via Solferino lunedì 13 luglio CRENNA via De Amicis- vicino farmacia martedì 14 luglio CENTRO mercato via Torino-parcheggio mercato mercoledì 15 luglio CEDRATE via Montesanto-Campo sportivo cedratese giovedì 16 luglio CAJELLO via delle Betulle- angolo dei Salici venerdì 17 luglio CENTRO piazza libertà via Verdi- municipio sabato 18 luglio CASCINETTA via Curtatone-campo sportivo lunedì 20 luglio SCIARE’ via Montenero- ponte Mornera martedì 21 luglio RONCHI via Padre Lega angolo via Solferino mercoledì 22 luglio MADONNA IN CAMPAGNA Centro Commerciale Madonna in Campagna giovedì 23 luglio ARNATE via Pietro da Gallarate- parcheggio supermercato venerdì 24 luglio CRENNA via De Amicis- vicino farmacia sabato 25 luglio MORIGGIA via Gramsci- parcheggio piscina lunedì 27 luglio CASCINETTA via Curtatone- campo sportivo martedì 28 luglio CENTRO mercato via Torino- parcheggio mercato mercoledì 29 luglio CEDRATE via Montesanto- Campo Sportivo cedratese giovedì 30 luglio CAJELLO via Passo Sella- campo sportivo

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente (800- 19.63.63) o l’Ufficio Ambiente del Comune di Gallarate (0331/754.111).